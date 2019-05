Intanto faremo subito ricorso al Tar, ma questo è veramente un danno incalcolabile nei confronti del Palermo e dello sport in generale. Noi vogliamo un procedimento immediato per dare regolarità al campionato, consci di dover essere sottoposti ad un altro giudizio“.

PALERMO - Palermo pronto a presentare tutti i ricorsi possibili per avere giustizia dopo la pesantissima sentenza del TFN che ha condannato i rosanero alla Serie C. Il primo passo sarà quello di ricorrere al Tar per chiedere lo slittamento dei playoff. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, il presidente della società di viale del Fante, Alessandro Albanese ha affermato: “Non finisce qui.Il ricorso verrà fatto anche alla Corte federale d'Appello, Albanese è carico e pronto ad andare avanti: “Stiamo proponendo appello e per avvalorare quanto sempre detto ovvero che la società ha risorse e voglia di andare avanti col Palermo, daremo evidenza attraverso la controllante dei fondi che servono per fare un buon campionato di Serie A. Questo per testimoniare che, se mai fosse stato messo in dubbio che la società non avesse la possibilità di fare un campionato, adesso la società è totalmente nuova e non c’entra con la vecchia gestione. Sta mettendo i soldi per fare un campionato, speriamo di A se il campo ce lo consente“.Uno dei punti saldi della difesa del Palermo era il rigetto dell'istanza fallimentare da parte del tribunale fallimentare: “Questa cosa colpisce società, città e colori. Prima eravamo sereni, ora un po’ meno, ma attendiamo il ricorso con questa aggiunta. Sono fatti passati, per questo non comprendo la sentenza. C’è già stato un giudizio della magistratura ordinaria, dal punto di vista fallimentare il Palermo non è stato condannato e per questo eravamo sereni“.Infine Albanese ha espresso il suo pensiero su Arkus Network: “La nuova proprietà vuole fare un bel campionato di Serie A. Non contempliamo la Serie C, non abbiamo presentato un piano industriale perché non sapevamo in che categoria avremmo giocato e aspettiamo il secondo grado di giudizio. Tuttolomondo mi è sembrato carichissimo – ha concluso Albanese -. La prima cosa che mi ha detto è che daremo evidenza e che ci sono voglia e risorse“.