PALERMO - Alessandro Albanese non riesce a nascondere sconcerto e delusione. Non tanto per la decisione del Tribunale Federale Nazionale di declassare il Palermo all'ultimo posto, quanto per il provvedimento che ha dato il via libera regolare ai playoff e ha cancellato i playoff, chiudendo le retrocessioni. Queste le parole del presidente rosanero a TRM: "Secondo me si erano precostituiti un percorso facile per estromettere il Palermo, ma adesso abbiamo una proprietà forte. Questa velocità di giudizio dimostra la paura nei confronti di una società seria e serena che voleva vincere sul campo. É una guerra contro il Palermo. Questa decisione agevola Salernitana e Venezia, che non faranno i playout. Ci siamo attrezzati per presentare domani sera il ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale Nazionale. Domani gli avvocati del Palermo, affiancati da esperti di diritto sportivo di fama internazionale presenteranno ricorso anche al TAR nei confronti della decisione della Lega B. Non si è mai visto prendere decisioni da parte di chi è interessato al giudizio. Una sentenza appellabile non può essere esecutiva. Se si giocano i playoff non si può tornare indietro, si può avere solo un risarcimento".Albanese chiama anche tutta Palermo a protestare in maniera attiva contro questa decisione che penalizza in maniera massiccia il club e tutta la città. E poi c'è la questione Arkus Network, che a detta del presidente non si defilerà in caso di declassamento: "Tutta la città si deve unire in un coro unanime di protesta. Non può passare il teorema che chi giudica sono coloro che beneficiano della sentenza. La Arkus ha già comprato il Palermo. Mercoledì presenteranno un evidenza fondi molto importante, indipendentemente dalla categoria in cui giocheremo. La nuova società non ha nulla a che vedere con il passato e con Zamparini. Il progetto, ovviamente, cambierà a seconda della categoria. Ma che sia Serie A, Serie B o Serie C, ci sarà la Arkus. Se ci aspettiamo una sentenza giusta, abbiamo grandi possibilità. Le controdeduzioni avranno un ampliamento sulla base della sentenza pubblicata oggi. A noi non interessa alcun tipo di risarcimento, vogliamo giocarci la Serie A attraverso i playoff e forse hanno capito che il Palermo era la squadra meglio attrezzata".