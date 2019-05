PALERMO - Queste le decisioni prese dal tribunale federale nazionale in merito al caos societario che riguarda il Palermo calcio, con tanto di pene inflitte alla società di viale del fante, a Maurizio Zamparini e all'allora presidente Giovanni Giammarva:Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio;Per il resto irroga le seguenti sanzioni:- Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due)- Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;- Società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del Campionato di SERIE Bdella stagione sportiva in corso 2018/2019.