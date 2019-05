all'ultima curva, con il Lecce che ha raggiunto il Brescia e ha potuto festeggiare il suo ritorno in massima serie dopo sette anni, per il Palermo di Delio Rossi che col pari contro il Cittadella non ha potuto far altro che assistere impotente alla vittoria dei pugliesi, arbitiri del proprio destino, sullo Spezia. I rosanero hanno chiuso dunque il proprio campionato al terzo posto a quota 63 punti a soli quattro punti di distanza dal Brescia campione e a tre dal Lecce giunto secondo. Un'inezia se si pensa al campionato condotto in testa dai siciliani fino alla fine del 2018 con un patrimonio di punti dilapidato durante tutto il girone di ritorno con le rondinelle di Corini e i giallorossi di Liverani capaci prima di agganciare e poi staccare Nestorovski e compagni che anche quest'anno hanno gettato alle ortiche una grandissima chance di andare direttamente in serie A senza passare dai play off.sono tornati alla mente dunque tutte le occasioni sprecate dai rosanero nelle ultime settimane per accorciare, se non addirittura scavalcare il Lecce in classifica, come la gara persa col Pescara da situazione di vantaggio al pari esterno col Cosenza o quello ancor più clamoroso casalingo contro il Padova che ha portato all'esonero di Roberto Stellone. I rimpianti però ci sono anche sotto la gestione Rossi con cui si sperava di cogliere quantomeno tre vittorie su quattro match a disposizione ed invece sono arrivati tre pareggi con Livorno, Spezia e Cittadella e l'unico successo in extremis contro l'Ascoli. Un cammino, specialmente nel girone di ritorno, da squadra di metà classifica e non certamente da promozione diretta che condanna dunque i siciliani alle tagliole dei play off in cui, così come nella passata stagione, serviranno quattro gare per aggiudicarsi l'ultimo posto in A.però lo spettro della giustizia sportiva che la prossima settimana si pronuncerà in merito alla richiesta di retrocessione o penalizzazione per il club di viale del Fante che, qualora dovesse essere accolta, dovrà essere quantificata in termini di punti e di conseguenza trasposta sulla classifica finale del campionato in cui i rosa si sono piazzati terzi con dodici punti di vantaggio sull'ottavo posto, ultimo utile per qualificarsi ai playoff, attualmente occupato dal Cittadella qualificatosi ieri proprio grazie al pari del 'Barbera'. Se dovesse arrivare infatti una penalizzazione pari a 15 punti il Palermo sarebbe fuori dagli spareggi, diversamente con una sanzione inferiore o pari ai dieci punti i siciliani sarebbero comunque dentro.dovessero essere rigettate, o i tempi per un giudizio dovessero allungarsi così come accaduto ad esempio al Frosinone nella passata stagione, i play off dovrebbero celebrarsi comunque con il Palermo che partirà dalle semifinali e attenderà una fra Verona e Spezia che si affronteranno tabellone alla mano già a partire da venerdì prossimo in uno scontro diretto. Dall'altra parte invece Pescara e Cittadella lotteranno per raggiungere il Benevento nell'altra semifinale. Avendo chiuso al terzo posto i rosanero poi avrebbero il vantaggio della sfida di ritorno, sia per le semifinali che per l'eventuale finale playoff, da disputare al 'Barbera'.