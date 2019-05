è finalmente arrivata, una gara da dentro o fuori con la vittoria che potrebbe comunque non bastare. Il Palermo di Delio Rossi scenderà però oggi pomeriggio in campo davanti ad un 'Barbera' colmo di passione e aspettative per regalare il sogno della promozione diretta in serie A già sfuggito nella passata stagione contro il Frosinone nella finale playoff. I rosanero proveranno a farlo battendo prima il Cittadella di Venturato, squadra temibile che punta a qualificarsi ai prossimi playoff, tenendo poi un orecchio alla sfida in contemporanea in programma al 'Via del Mare' dove il Lecce, avanti di un punto, lotterà a distanza con i siciliani giocandosi le proprie chance di promozione contro lo Spezia. Il tempo dei calcoli è dunque finito, oggi conterà solo il risultato e la prestazione in campo davanti ad un pubblico da record (superata già ieri quota 22mila biglietti venduti, ndr) che spingerà i propri colori con la speranza di un miracolo sportivo.Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Moreo e di Nestorovski, con quest'ultimo che si accomoderà in panchina dopo essere tornato in gruppo solo giovedì. In campo andranno Brignoli fra i pali, difesa composta da Bellusci e Rajkovic come coppia centrale e le novità Szyminski e Mazzotta come terzini in vantaggio su Rispoli e Aleesami. A centrocampo confermati Jajalo con Murawski e Haas ai fianchi del bosniaco mentre in attacco Falletti giocherà a supporto delle due punte che saranno Puscas e Trajkovski.Venturato risponde con un 4-3-1-2 con Paleari alle spalle della difesa composta da Frare e Adorni come centrali e Ghiringhelli e Benedetti come terzini. A centrocampo Iori agirà da regista con Proia e Branca ai lati. In attacco Schenetti alle spalle dei due attaccanti Moncini e Diaw.Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski. All: Rossi.Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. All: Venturato.Juan Manuel Sacchi di Macerata