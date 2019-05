all'ultima e decisiva gara di campionato per il Palermo che domani, in un 'Barbera' vestito a festa per l'occasione, giocherà contro il Cittadella di Venturato con la speranza di assicurarsi l'ultimo posto disponibile per la promozione diretta a discapito del Lecce di Fabio Liverani. I salentini giocheranno in contemporanea contro lo Spezia al 'Via del Mare' e sanno che vincendo il proprio match non dovranno tendere l'orecchio ai fatti del 'Barbera' dove invece i rosanero oltre a vincere dovranno sperare che i giallorossi perdano o al massimo pareggino. Il tecnico Delio Rossi in settimana ha lavorato molto anche dal punto di vista tattico con la squadra che adesso è giunta alla quarta gara sotto la sua gestione dopo l'esonero di Roberto Stellone.sulla carta riconfermerà il 4-3-1-2 visto fino ad ora e vittorioso contro l'Ascoli anche se cambieranno gli interpreti specialmente in attacco. L'assenza più pesante sarà quella di Stefano Moreo che dopo aver preso un giallo al 'Del Duca' è andato in squalifica e salterà proprio l'ultima gara contro il Cittadella. Per ovviare alla mancanza forse dell'uomo più in forma del momento in casa rosanero Rossi schiererà dunque George Puscas dall'inizio. Il rumeno ha la grande chance di chiudere in bellezza il suo campionato contraddistinto da poca continuità di prestazioni e proverà dunque a lasciare il segno proprio davanti un 'Barbera' da sold out.con uno fra Trajkovski e Nestorovski. Il bomber macedone è in dubbio in quanto dopo l'infortunio con lo Spezia è ritornato ad allenarsi con il gruppo solo nella giornata di ieri, così come il terzino Salvi, e dunque le possibilità di vederlo in campo dall'inizio sono davvero ridotte al lumicino. Più probabile dunque ipotizzare un reparto avanzato con Falletti alle spalle delle due punte, che vedranno dunque l'avanzamento di Trajkovski al fianco di Puscas, e l'innesto di Nestorovski a gara in corso.