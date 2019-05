PALERMO - Giornate caldissime per il Palermo Calcio. Oggi l'udienza a Roma del Tribunale Federale Nazionale, domani la partita col Cittadella che può valere la serie A. Il club rosanero è accusato di aver operato degli illeciti amministrativi. Secondo il procuratore federale Giuseppe Pecoraro, che è intenzionato a chiedere la retrocessione in C o una penalizzazione di 15 punti, il Palermo avrebbe, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, taroccato i bilanci dal 2014 al 2017 al fine di ottenere l’iscrizione ai campionati."I legali del club siciliano chiederanno innanzitutto l’inammissibilità del deferimento per un presunto difetto di giurisdizione, e in seconda battuta la sospensione del deferimento stesso, in attesa che venga definito il processo penale a carico di Zamparini (deferito a sua volta), processo che inizierà il 2 luglio", si legge sul quotidiano.La difesa del club rosanero evidenzierà anche delle incongruenze sulle date di produzione di alcuni atti che sarebbero stati acquisiti solo parzialmente e che il cambio di proprietà sarà salutare per la società. Il precedente è quello che riguarda il Milan, quest’estate riammesso dal Tas alle coppe europee grazie al progetto, ritenuto solido e credibile, dei nuovi proprietari.