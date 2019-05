PALERMO - E' iniziata l'udienza presso il Tribunale federale nazionale per il processo a carico del Palermo Calcio. Il club di viale del Fante è stato deferito per responsabilità diretta e oggettiva, per una serie di irregolarità gestionali. Gli avvocati dei rosanero sono Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera, Gaetano Terracchio e Antonino Gattuso. La nuova proprietà del Palermo è anch'essa a Roma per seguire la vicenda da vicino. All'ingresso del Tribunale ha parlato Walter Tuttolomondo: "Per usare un termine calcistico non azzardiamo pronostici, oggi siamo qui solo per supportare il collegio difensivo in rappresentanza di Arkus Network e del Palermo Calcio - ha ammesso il presidente di Arkus Network -. Auspichiamo in un giudizio equilibrato, sereno e corretto".