PALERMO - La 103^ Targa Florio è stata presentata nella sede dell'Automobile Club Palermo, organizzatore insieme all'Automobile Club d'Italia della corsa automobilistica più antica del mondo, pronta a prendere il via con la cerimonia di partenza domani (venerdì 10 maggio) alle 16 da Piazza Verdi davanti al teatro Massimo di Palermo. Sarà il via a due giornate di gara emozionanti, che coinvolgeranno i 144 equipaggi iscritti e il sempre appassionato pubblico della Targa sulle leggendarie strade delle Madonie. Raggiunti dalle altre numerose realtà istituzionali ed economiche vicine al grande evento siciliano, a illustrare i particolari dell'edizione 2019 erano presenti Sandro Pappalardo, Assessore allo Sport e Turismo della Regione Sicilia, l'onorevole Alessandro Aricò, Angelo Pizzuto, presidente dell'Automobile Club Palermo, Marco Rogano, Direttore Generale ACI Sport, Nino Vaccarella, pilota siciliano plurivincitore della Targa Florio, Giovanni Moceri, top driver e campione Italiano Regolarità, e Costanza Afan De Rivera, discendente della famiglia Florio.Tra le tematiche approfondite, alla presentazione è stata sottolineata l'elevata attenzione che i media rivolgeranno alla 103^ Targa Florio, che fino a sabato 11 maggio sarà terzo round di Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Autostoriche, secondo appuntamento del Campionato Rally di 8^ Zona e secondo anche del Campionato Italiano Regolarità a Media. Oltre a tutti gli aggiornamenti sulle testate sportive e generaliste radio, web e cartacee, l'evento potrà contare su una notevole copertura video, che comprenderà ben 5 live streaming di ACI Sport, 3 collegamenti con il TG Sport su Rai 2, una differita tv su RaiSport, una diretta su SportItalia e una ulteriore differita su AutoMotoTv.Dopo la Cerimonia di Partenza delle 16.00 in Piazza Verdi a Palermo, venerdì i concorrenti del CIR si dirigeranno verso Termini Imerese, dove dopo un breve ingresso al Targa Florio Village per assistenza si svolgerà con partenza alle 17.13 la prova spettacolo “Termini Imerese” su un percorso di 2,3 km ricavato nell'area portuale. Dalle 17.19 seconda assistenza e successiva ripartenza alle 17.49 alla volta di Campofelice di Roccella, dove in Piazza Garibaldi è previsto un riordino di un'ora (18.14-19.14). Da qui via verso le due attesissime prove speciali serali, la “Cefalù 1” e la “Cefalù 2” di 14,7 km, rispettivamente alle 19.43 e alle 21.12, inframezzate dal riordino delle 20.18 a Lascari. Al termine del secondo passaggio sulla “Cefalù” rientro al Targa Florio Village per assistenza e parco chiuso notturno a conclusione della prima tappa. Sabato si ripartirà alle 7.00 per affrontare ulteriori 14 speciali, tra le quali le rientranti classiche “Tribune” e “Targa”, che compongono una lunghissima ed emozionante tappa finale, con traguardo alle 20.51 al Belvedere di Termini Imerese. In totale, sono 558,56 i chilometri della da percorrere, dei quali 151,35 suddivisi sulle 17 prove speciali.Tre crono in meno per il tricolore storiche che nella prima giornata di venerdì affronterà per prima una sola volta la “Cefalù” e poi la “Termini Imerese”. Nella seconda giornata dopo due giri completi sulle Madonie, senza l’ultimo passaggio su “Tribune” e “Targa”, vi sarà il traguardo alle 18.29 sempre al Belvedere di Termini Imerese. Saranno 7 le prove speciali sule quali si articolerà la Targa Florio valida per il Campionato Rally di Zona, con start alle 18 da Piazza Verdi a Palermo e la prova spettacolo da disputare alle 20.58. Sabato 11 due passaggi su: “Tribune”, “Targa” e “Scillato - Polizzi” prima del traguardo previsto per le 17.22, sempre sulla terrazza del Belvedere di Termini. Le prestigiose auto che saranno protagoniste della prova di Campionato Italiano Regolarità Media inizieranno le operazioni preliminari venerdì presso il Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio, dalle 15.00 alle 17.30. Il via sarà sempre dalla sede del Museo termitano ma sabato alle 10.00, alla volta di 7 prove a media ricavate sul “Grande Circuito delle Madonie”: due passaggi su “Tribune” e “Targa”, mentre un solo transito sulle prove “Scillato - Polizzi””, “Geraci” e “Bergi”.