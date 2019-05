controllata da Arkus al 50%, da Amandatour al 30% e High Share Holding al 20%.

A chiarire i dubbi e le perplessità, quest’oggi, saranno la stessa Arkus che nei prossimi giorni dovrà iniziare a fare i conti anche con le prime scadenze.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, si è detto disponibile ad incontrare la nuova società, ma prima vuole avere determinate garanzie dalla Lega: “Con il presidente Albanese abbiamo avuto una breve telefonata informale nel corso della quale gli ho ribadito la mia posizione che è nota da tempo. Sono pronto a incontrare i nuovi proprietari del Palermo nel momento stesso in cui arriverà dalla Lega e dalla Federcalcio la conferma che tutta la documentazione prevista dalle norme per il passaggio di proprietà è completa“.

PALERMO - Oggi alle 12 la conferenza stampa. Arkus Network torna a Palermo per presentare alla stampa tutti i progetti che ha in mente per il club rosanero. Venerdì scorso le quote sono passate da Daniela De Angeli alla società veicolo Sporting Network,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, al momento la società risaluterebbe essere ancora inattiva, con un capitale sociale deliberato di 5 milioni, ma solamente 100 mila euro versati.