. La società leader nel settore del turismo di lusso ha indetto una conferenza stampa per le ore 12 presso il Mondello Palace Hotel, e Live Sicilia è pronta a fornirvi parola per parola tutte le dichiarazioni dei diretti interessati. Interverranno Walter Tuttolomondo, Salvatore Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Fabrizio Lucchesi, il presidente Alessandro Albanese e con ogni probabilità Daniela De Angeli e Rino Foschi.: "Nel dicembre dello scorso anno sono stato attratto dalle vicende del Palermo calcio. Siccome fin da allora avevamo iniziato a pensare alle acquisizioni di natura sportiva. Siamo stati inseriti nel circuito della Ryder Cup per la prima volta in Italia"."Ho avuto la fortuna, l'onore e il privilegio l'esperienza di conoscere Palermo quando lavoravo per il gruppo Sensi. Non ho avuto allora la fortuna di viverla come spero di viverla adesso, in maniera privilegiata. Palermo è una realtà importante, non solo calcistica ma cittadina, con delle potenzialità importanti. Mi sono sentito coinvolto fin dall'inizio, quando sono stato chiamato a parlare come consulente sportivo della famiglia Tuttolomondo. Sono stato colpito dalla concretezza in un mondo come il nostro che è fatto di chiacchiere. So che ci saranno tanti oneri, ma stare a Palermo comporta tanti onori, e non vedo l'ora di lavorare"."Ringrazio la famiglia Tuttolomondo che mi ha coinvolto in questo progetto. Sono motivato e stimolato, in questi pochi giorni ho visto una Palermo molto coinvolta. Sono orgoglioso di mettere a disposizione di squadra e città le mie conoscenze, ho lo stimolo di mettermi a disposizione per qualsiasi cosa"."Il calcio è la passione della mia vita, così come andare allo stadio. Se contestualizziamo tutto questo e lo facciamo diventare una professione e parte di un progetto importantissimo, diventa una cosa eccezionale. Per la prima volta in una conferenza stampa ho ripensato, al di là dei numeri e delle partecipazioni, a come è stato presentato tutto questo. Aderire a un progetto per la città come quello della famiglia Tuttolomondo, che è un progetto di riscatto dopo un periodo non florido, ci ha coinvolto tutti. Ci ha fatto dire che finalmente siamo nelle mani giuste. Il primo ringraziamento va alla famiglia Tuttolomondo, ci troviamo di fronte a una sfida eccezionale che riguarda le aziende ma soprattutto l'intera città. L'unità di intenti passa attraverso la società e tutto ciò che c'è intorno, compresi i tifosi. Questa è la squara della città. L'auspicio è quello di rivederci sabato con lo stadio pieno, ma anche quello di fare qualcosa di importante che ci caratterizzi come palermitani che sanno fare qualcosa e colgono occasioni"."Oggi parte una nuova era per il Palermo calcio, sapete tutti il ruolo che ho avuto nella trattativa, sono stato l'advisor ma senza l'aiuto del team di consulenti del Palermo e di Arkus non saremmo mai arrivati dove siamo adesso. Sporting Network è una società di scopo che si occuperà anche di altre acquisizioni da parte di Arkus, sempre nell'ambito del settore sportivo e ricettivo. La nuova governance che si formerà vedrà Arkus, Amandatour e l'inserimento mio e di terzi investitori, sia privati che istituzionali. La Sporting Network farà da coordinatore delle partecipate. L'amministratore unico di Mepal sarà Roberto Bergamo"."Il nostro è un progetto made in Italy che fa leva sulle competenze e sulla professionalità di cui disponiamo. Ci sentiamo di garantire che in ogni caso, in serie A o in B l'iscrizione al prossimo campionato, nell'osservanza delle norme federali, è assicurato, con l'intenzione di costruire un team competitivo per riportare il Palermo ai suoi fasti precedenti. Ci siamo assicurati la presenza di Fabrizio Lucchesi, già insediato nel CdA come direttore generale e chiamato a disegnare la fisionomia del nuovo club. Rino Foschi è stato confermato come direttore sportivo nel segno della continuità sportiva di questa stagione, Daniela De Angeli resta come direttore amministrativo. Ringrazio il dottor Macaione che ci ha accompagnato questo percorso e ha accettato la presidenza di Sporting Network. Ringrazio il presidente Albanese per l'accoglienza e l'affetto tipicamente siciliani, con il segnale di condivisione del nostro progetto"."Le motivazioni e le finalità dell'acquisto del Palermo calcio ci hanno privilegiato rispetto ad altri competitor. Lo abbiamo acquistato per un mix di motivazioni imprenditoriali e affettive. Per quella imprenditoriale rimando al memorandum che vi verrà mostrato dal dottor Macaione e da mio fratello Salvatore. Per le motivazioni affettive rimando alle nostre origini familiari, nostro padre Antonino è di origini siciliane e seguiamo le sue linee guida sul piano etico. Il nostro quartier generale è a Roma, ma le nostre attività sono presenti in tutta Italia. Puntiamo sulla costruzione del nuovo stadio, avvalendoci di nostri collaboratori e sperando che il consiglio comunale ci dia il suo consenso"."Mi accodo alle parole di Daniela, sapete benissimo come abbiamo iniziato quest'estate e tutto quello che è successo e c'è tuttora in atto. Questo è un traguardo molto importante, non era facile trovare una vera proprietà che ha la voglia di fare le cose serie con professionalità. Sono molto contento perchè la mia sofferenza era legata sia al campo che alla società, abbiamo parlato con diversi gruppi ma chi veramente ha voluto fare le cose fortemente sono i qui presenti. Mi complimento con loro e li ringrazio, hanno fatto un passo importante e faranno togliere grandi soddisfazioni a Palermo e al Palermo. Vorrei che si innamorassero come mi sono innamorato io"."Ci tengo a ringraziare l'altra squadra del Palermo, non quella che scende in campo la domenica ma quella composta da collaboratori e dipendenti. Ci tengo a ringraziare l'altra squadra del Palermo, non quella che scende in campo la domenica ma quella composta da collaboratori e dipendenti. Grazie a loro abbiamo raggiunto questo traguardo, che per me è il traguardo più importante".