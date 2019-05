il Palermo ritrova una vecchia conoscenza. Il Lecce di Fabio Liverani infatti contenderà ai rosanero guidati da Delio Rossi un posto nel prossimo massimo campionato riproponendo però a distanza lo scontro avvenuto sedici anni fa al 'Via del Mare' fra rosanero e giallorossi. Se è pur vero che sabato prossimo i salentini con un successo sullo Spezia potranno certificare il loro secondo posto senza guardare il risultato dei rosa, allo stesso tempo i siciliani sperano in un passo falso degli avversari la cui tifoseria è gemellata ormai da anni. Anche in quel 7 giugno del 2003 infatti tifosi delle due squadre diedero spettacolo sugli spalti, con un più che nutrito gruppo di sostenitori rosanero che raggiunsero la Puglia per assistere al match, mentre tantissimi palermitani affollavano il Foro Italico per assistere alla gara da un maxischermo montato per l'occasione., che in estate aveva rilevato la società da Franco Sensi, che in città impararono a conoscere abbastanza presto per i suoi modi vulcanici e per la dota sopratutto di mangia allenatori (quell'anno transitarono Glerean, Arrigoni e infine Nedo Sonetti, ndr). Grazie ad un finale esaltante i rosanero di Sonetti si guadagnarono dunque la possibilità di sfidare il Lecce nello scontro diretto per un posto in A, con Siena e Sampdoria già promosse e l'Ancora pronto ad approfittare di un passo falso di salentini o rosanero. Sulla panchina di quel Lecce sedeva un certo Delio Rossi che negli anni a venire avrebbe fatto la storia sulla panchina degli avversari di quella sera.con i leccesi che andarono in vantaggio grazie ad un gol di Camorani su uno svarione difensivo dei rosanero dopo appena dodici minuti di gioco. Nella ripresa i padroni di casa poi raddoppiarono in apertura con Giacomazzi che di testa spense le velleità di Zauli e compagni mentre nel finale il gol di Bojinov chiuse definitivamente le speranze di rimonta da parte degli ospiti che dovettero posticipare i festeggiamenti solo di un anno quando con l'arrivo di Luca Toni e Francesco Guidolin arrivò il meritato e tanto atteso ritorno in serie A dopo 31 anni. Sabato i tifosi rosanero si augurano riempiendo il 'Barbera' in occasione del match con il Cittadella di poter rivivere quelle emozioni battendo, stavolta a distanza, il Lecce.