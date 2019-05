PALERMO - In attesa di poter intervenire sul fronte sportivo e societario, magari con denaro liquido da investire anche in vista della sessione di mercato estiva (ma questo dipenderà soprattutto dalla categoria in cui si giocherà), Arkus Network ha messo in atto quella che è di fatto la prima mossa concreta dopo l'acquisizione del Palermo calcio. L'annuncio è stato dato in particolare da Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario della società neo-proprietaria del club di viale del Fante, e dal nuovo direttore generale rosanero Fabrizio Lucchesi, i quali hanno fatto sapere che l'intero incasso della sfida tra Palermo e Cittadella, in programma sabato prossimo alle ore 15 al "Renzo Barbera", verrà devoluto in beneficenza.Non è ancora stato comunicato chi sarà il beneficiario di questa iniziativa, ma si vocifera già di più di un ente benefico, tanto che non appena si chiuderà la vendita dei tagliandi per la sfida che potrebbe valere la promozione del Palermo in serie A, sarà lo stesso Tuttolomondo, attraverso una nota che verrà pubblicata sul sito ufficiale del club rosanero, a rendere nota la pubblicazione dei vari bonifici. Un ulteriore motivo per riempire il "Renzo Barbera", anche se la prima risposta da parte del pubblico di fede palermitana è arrivata. Già oltre 6mila i biglietti venduti in vista della partita contro il Cittadella, con il record stagionale che è già stato superato in termini di vendita di biglietti e di presenze previste allo stadio (considerando anche gli abbonati). Mancano ancora tre giorni al fischio d'inizio di una delle partite più attese della storia recente del Palermo calcio, tra azioni nobili e il tifo per la formazione guidata da Delio Rossi ci sono tanti motivi per andare in viale del Fante sabato prossimo...