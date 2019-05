. Se i rosanero dovessero ottenere un risultato migliore di quello che il Lecce otterrà al Via del Mare contro lo Spezia, i siciliani andrebbero direttamente nella massima serie. Una sfida a distanza, quella con i salentini, che ricorda quella di sedici anni fa, quando i giallorossi sconfissero per 3-0 il Palermo approdando così in Serie A., con i tifosi che accorrono in massa ai botteghini dello stadio e nei rivenditori autorizzati, per riuscire a staccare un tagliando che potrebbe diventare in questo modo, per un verso o per un altro, storico. A favorire il tutto ci ha pensato anche lo stesso club di Viale del Fante grazie all'iniziativa che ha visto ridurre il prezzo delle curve a 5 euro, con sconti del 50% per donne, under 18 ed over 65 per tutti i settori ad eccezione delle curve e della tribuna vip.. La prevendita sembra andare in questo verso e probabilmente più si avvicinerà il match più diventerà agguerrita la caccia al biglietto., dove i rappresentanti della società italiana Arkus Network, che dallo scorso venerdì detiene il 100% delle quote del club rosanero, illustreranno i progetti che hanno in mente per risollevare dal punto di vista economico-finanziario il Palermo, e sopratutto chiarire tutti i dubbi e le perplessità che in questo momento attanagliano i tifosi palermitani.