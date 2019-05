, in qualunque modo finirà il campionato, è già entrato nella storia del Palermo. Si tratta di quello messo a segno da Nicolas Haas nei minuti finali del match contro l'Ascoli, quando il risultato si trovava fermo sull'1-1, e che ha permesso al club rosanero di portare la sfida a distanza per la serie A diretta contro il Lecce fino agli ultimi decisivi 90' in cui i siciliani si giocheranno le proprie chance affrontando l'ostico Cittadella di mister Venturato. La rete dello svizzero classe '96 è a suo modo particolare perchè rappresenta la prima realizzata dal giocatore di proprietà dell'Atalanta da quando è in Italia e sopratutto perchè arriva dopo ben 32 presenze con la maglia del Palermo e ben nove assist. Haas infatti in questa stagione di apprendistato in Sicilia (in estate l'Atalanta ha optato per il prestito secco in modo da fargli fare esperienza, ndr) ha dimostrato buona visione di gioco risultando decisivo con in suoi suggerimenti in più d'una occasione.e nazionale svizzero è stata appunto la freddezza sottoporta, che gli avrebbe permesso di segnare qualche gol in più, e la personalità in alcune fasi di gioco, che lo hanno portato spesso invece ad uscirne troppo presto non trovando più la stessa brillantezza. L'elvetico in questo finale di stagione sembra però aver trovato le giuste motivazioni nella corsa promozione diretta, obiettivo che non ha mai nascosto fin dal suo arrivo in estate, e che adesso con il suo gol potrà vivere il suo capitolo finale durante i 90' conclusivi. "Non ci resta che concentraci sul nostro avversario che in campo non è il Lecce – ha ammesso il giocatore al Corriere dello Sport – . Ci aspetta una giornata ricca di emozioni e un avversario in piena forma come il Cittadella: siamo pronti, ci crediamo fin dall’inizio e ci prepareremo allo stesso modo di sempre con tutta la grinta possibile, è il nostro spirito".probabilmente sarà l'ultima gara in maglia rosanero per Haas, a meno di play off, e poi per lo svizzero ci sarà il ritorno a Bergamo dove lo aspetta un'Atalanta magari qualificata in Champions League e nuove sfide da affrontare per dimostrare di essere cresciuto in questo anno passato in serie B con la maglia del Palermo. Il centrocampista ci tiene però prima a fare bene con la sua attuale società magari per regalare qualche altro assist o perchè no un altro gol decisivo per la serie A: "Cosa darei per andare in A? Tutto. Ora vogliamo vincere anche l’ultima. E sperare”.