PALERMO - Il Palermo ha ribassato i prezzi per l'ultima partita di campionato che si giocherà sabato contro il Cittadella allo stadio "Barbera". Le curve costeranno 5 euro, la tribuna Montepellegrino, senza distinzione di settore, 10 euro tranne che per la tribuna Montepellegrino inferiore centrale che costerà 14 euro; la tribuna coperta laterale 20 euro; quella centrale 30 euro; la tribuna coperta centralissima 50 euro e l'autorità socio sostenitore 150 euro. La prevendita scatterà domani alle 12 nelle rivendite Vivaticket, su Internet e negli Store Ufficiali del club. Confermata la tariffa ridotta dei biglietti per donne, under 18 e over 65 che avranno una riduzione di circa il cinquanta per cento sul prezzo intero tranne che per i biglietti di curva e di autorità socio sostenitore che saranno venduti a prezzo pieno. In aggiunta agli altri punti di distribuzione, la vendita al botteghino inizierà mercoledì dalle 16 alle 19. Sportello aperto anche giovedì e venerdì nella stessa fascia oraria e sabato dalle 10 alle 11,30.