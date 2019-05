Io non sarei così pessimista - ha ammesso Foschi a gds.it - forse sono un po’ scaramantico ma non la vedo così negativa come tanti altri. Noi siamo una società seria, solida e non dobbiamo temere nulla. Ovvio che poi venerdì c’è questa prima udienza ma appunto è solamente la prima tappa, ci saranno poi altri gradi di giudizio e ripeto che io non sarei così pessimista. Vedremo, il Palermo è un club serio e non teme nulla. E pure se mi fischiano le orecchie per quello che hanno detto e fatto altre società, preferisco non fare polemica e guardare avanti”.

sarà una settimana decisiva per il Palermo che giocherà due partite per il proprio futuro a distanza ravvicinata. Quella sul campo la attende sabato prossimo al 'Barbera', che la società rosanero si augura pieno in vista dell'ultima giornata contro il Cittadella, con gli uomini di Rossi che saranno impegnati a battere i veneti di Venturato per sperare ancora nella promozione diretta, sempre che il Lecce non faccia risultato pieno contro lo Spezia (il 'Via del Mare' ha fatto già registrare il tutto esaurito per la sfida dei salentini, ndr). Un giorno prima della gara di campionato, venerdì 10, gli occhi saranno puntati sull'aula del Tribunale federale nazionale dove gli ex presidenti Zamparini e Giammarva saranno chiamati a giudizio per i bilanci fra il 2014 ed il 2017 con la società siciliana che rischia una penalizzazione, nel campionato in corso o in quello in cui militerà nella prossima stagione, o in casi più estremi la retrocessione.che ha coinvolto il Palermo si è espresso il direttore sportivo Rino Foschi: "rosanero che provano a portare serenità in una settimana delicata in cui la squadra dovrà isolarsi dall'esterno anche se per il tecnico Rossi non sarà facile tenere fuori i fatti extracalcistici. Il primo grado di giudizio per la vicenda dovrebbe arrivare in ogni caso la prossima settimana, con il verdetto del campo già acquisito, ed entro dieci giorni si potrà ricorrere in appello nei confronti della prima sentenza. Qualora dunque fosse stata comminata una penalizzazione ai rosanero tale da andare a modificare la classifica finale sia la Figc che la Lega di Serie B sono già pronti a far slittare le date previste per i play off di categoria.