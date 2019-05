Lo stesso advisor della trattativa, oggi vicepresidente del club rosanero, ha confermato il contatto con Federico Oliva, manager di York, ma ha categoricamente smentito che la telefonata fosse destinata ad affari legati al Palermo: “Non è vero, io conosco York Capital, conosco Oliva, conosco i suoi capi perché faccio questo di mestiere, ci siamo sentiti esclusivamente per i complimenti che Oliva mi ha fatto per l’operazione, ma non ci sono stati colloqui o interazioni sull’operazione in sé. Noi con York facciamo anche altre operazioni. Io ho parlato solo con Oliva, se lui ha detto qualcos’altro mi dispiace per lui, abbiamo interagito solo su questo con i soliti complimenti del caso riservandoci di prendere un caffè anche per altro, il Palermo è stata un’operazione, ne faremo anche altre che gravitano sul nostro business che non è acquistare squadre di calcio“.

PALERMO - Venerdì scorso, attraverso un comunicato ufficiale, il Palermo ha reso noto il trasferimento delle quote del club di viale del Fante da Daniela De Angeli alla società italiana Arkus Network. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gruppo presieduto da Walter Tuttolomondo avrebbe contattato il fondo York Capital Management. La richiesta avanzata sarebbe stata quella di una partecipazione finanziaria nella Sporting Network, la nuova società che adesso possiede il Palermo. La porta però è stata immediatamente chiusa.