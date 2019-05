Molte delle ultime ore Albanese le ha passate al telefono a rispondere ai messaggi di augurio ricevuti da amici, colleghi e istituzioni" – si legge sul quotidiano -.

Iniziano a riallacciarsi anche i contatti col sindaco del capoluogo siciliano: "C’è stata anche una veloce telefonata col sindaco Orlando, a cui Albanese ha manifestato l’intenzione di organizzare un incontro con i dirigenti di Arkus Network, non appena la nuova proprietà avrà ricevuto l’ok dalla Lega“.

PALERMO - Alessandro Albanese nuovo presidente del Palermo. Il numero uno di Sicindustria da due giorni occupa il posto più importante del club di viale del Fante. Palermitano e tifoso rosanero, Albanese, ha assistito alla gara contro l'Ascoli dal suo ufficio. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ieri mattina si è recato in azienda e nel pomeriggio si è chiuso in ufficio per seguire i rosanero, rigorosamente in solitudine, come sempre quando guarda il Palermo in tv.Adesso l'obiettivo di tutti è quello di riuscire a riempire lo stadio in occasione della gara contro il Cittadella, l'ultima chance per andare direttamente in Serie A, sperando in un passo falso del Lecce contro lo Spezia.