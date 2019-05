A disp: 22 Milinkovic Savic, 40 Scevola, 3 Rubin, 5 Troiano, 7 Baldini, 8 Iniguez, 9 Ganz, 15 Quaranta, 26 Coly, 28 Andreoni, 30 Frattesi, 39 Ngombo.

All: Vincenzo Vivarini.

PALERMO: 1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 27 Mazzotta, 35 Murawski, 8 Jajalo (cap.), 32 Haas, 10 Trajkovski, 9 Moreo, 29 Puscas.

A disp: 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 13 Ingegneri, 19 Aleesami, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 31 Pirrello.

All: Delio Rossi.

22' Cross di Moreo per Puscas che pasticcia.16' Rajkovic gira di testa da corner, niente da fare.13' Ardemagni sfiora la palla crossata in area.11' Altro cross di Trajkovski stavolta per Puscas che di testa devia in porta, palla che si spegne sul fondo.8' Colpo di testa di Moreo su cross di Trajkovski, palla di poco fuori.6' Lanni anticipa Moreo in uscita anche se il portiere prende anche l'attaccante. Per Fourneau non c'è nulla.2' Pusca prova la girata da fuori area, tiro debole e centrale.Squadre fra poco in campo.1 Lanni, 37 Laverone, 14 Padella (cap.), 2 Valentini, 6 D'Elia, 19 Addae, 16 Casarini, 17 Cavion, 20 Ciciretti, 32 Ardemagni, 18 Chajia.: Francesco Fourneau (Roma 1).