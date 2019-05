PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski (Falletti); Moreo, Puscas. All: Rossi.

per mantenere vive le speranze di serie A fino all'ultima giornata, arriva oggi per il Palermo di Delio Rossi. Al 'Del Duca' di Ascoli i rosanero, passati appena ieri nelle mani della nuova proprietà rappresentata da Sporting Network, si giocano infatti la chance di rosicchiare tre punti pieni al Lecce, attualmente in seconda posizione, che in questo turno osserverà la sua giornata di riposo e che guarderà come spettatore interessato il match fra siciliani e marchigiani. In caso di risultato negativo contro i bianconeri di Vivarini infatti il Lecce potrebbe festeggiare già oggi la matematica promozione in serie A, in caso contrario con un Palermo vittorioso tutti i discorsi sarebbero rimandati a sabato 11 maggio quando, giocando tutte in contemporanea, si deciderà il futuro delle due squadre.Rossi, così come annunciato nella conferenza pre gara, cambierà qualcosa rispetto alla gara con lo Spezia anche se, in alcuni casi, si tratterà di scelte obbligate. L'assenza più importante sarà sicuramente quella di Nestorovski, con il macedone che ha riportato un affaticamento muscolare, e dunque Puscas già pronto a subentrare dall'inizio al capitano per affiancare Moreo in avanti. Fra i ritorni c'è quello di Bellusci dopo la squalifica che ritrova il suo posto al fianco di Rajkovic in difesa con Rispoli e Mazzotta sulle fasce. A centrocampo confermata la linea a tre composta da Jajalo con Murawski e Haas ai lati mentre sulla trequarti sarà consueto ballottaggio fra Trajkovski e Falletti con il macedone stavolta leggermente in vantaggio.Vivarini, dopo la sconfitta di misura col Brescia, propone un modulo a specchio rispetto ai rosanero con Lanni alle spalle della difesa composta da Brosco e Valentini come centrali e Andreoni e Rubin come terzini. A centrocampo Troiano coordinerà le operazioni con Addae e Frattesi ai fianchi mentre l'ex Genoa Ninkovic giocherà in posizione da trequartista a supporto delle due punte che saranno Ardemagni e Chajia.Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Ardemagni, Chajia. All: Vivarini.Francesco Fourneau (Roma 1)