PALERMO - L'ora X è scoccata intorno alle 12.30 di ieri, dopo quasi tre giorni in cui sembrava che la conclusione di una lunga e affannosa vicenda potesse arrivare da un momento all'altro. Il Palermo calcio finisce nelle mani di Arkus Network, società che opera nel settore del turismo di lusso e dei viaggi attraverso l'acquisizione di altre aziende che lavorano come tour operator su scala nazionale e internazionale, con un fatturato annuo che grazie alle ultime operazioni "in entrata" ha sfondato il muro dei 100 milioni di euro. Una portata di denaro che potrebbe ulteriormente aumentare grazie al lavoro che Salvatore Tuttolomondo e il suo team porteranno avanti nei prossimi mesi, visto che la nomea di Arkus Network si sta estendendo nel mercato turistico e starebbe raggiungendo vette sempre più alte, nonostante recenti malintesi e problemi come quelli che rischiavano di sorgere con Neos, società facente parte di un altro gruppo di spessore come Alpitour.Ma questo genere di vicende interessa poco per quanto riguarda il Palermo calcio, società che può già vantare l'ingresso nel bilancio dei primi cinque milioni di euro, considerati la prima delle tre trance che Arkus Network verserà nelle casse del club di viale del Fante da qui ai prossimi 45 giorni per garantire solidità a livello finanziario. Entro la fine del mese di maggio, il gruppo guidato da Tuttolomondo effettuerà un altro versamento di cinque milioni di euro, che verrà raddoppiato entro il prossimo 20 giugno quando i milioni che finiranno nelle casse del Palermo saranno 10. Il tutto per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, ovvero la cifra equivalente al debito che il club di viale del Fante deve riscattare nei confronti di Alyssa, società con sede legale in Lussemburgo e creata ad hoc da Maurizio Zamparini per evitare guai ben peggiori al Palermo sul piano dei bilanci. Anche se questo è un tema finito inevitabilmente nel mirino della giustizia sportiva e ordinaria.In ogni caso, l'ingresso di Arkus Network fornisce al Palermo una grande ventata di aria nuova, garantita anche dalla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, ufficializzato nella serata di ieri. A differenza di quanto ci si aspettava non figura il nome di Daniela De Angeli, che fin qui ha svolto soprattutto il ruolo di garante della famiglia Zamparini nella gestione delle trattative per il passaggio di proprietà. Una volta risolto questo passaggio di proprietà e chiusa con successo una delle numerose trattative imbastite in quest'ultimo anno, il ruolo della De Angeli si è risolto e la sua presenza non è più necessaria, tanto che potrebbe concretizzarsi il desiderio espresso dall'ormai ex amministratore delegato rosanero di andare "in Brasile a vendere cocomeri". Scherzi a parte, spicca a proposito di CdA la conferma in organigramma di Rino Foschi: la sua "preferenza" per York Capital non gli ha tolto la possibilità di restare come direttore sportivo del Palermo.Da valutare proprio l'eventuale convivenza tra Rino Foschi e Fabrizio Lucchesi, con quest'ultimo che farà da direttore generale e che potrebbe dare il via a una bella collaborazione tra vecchi "lupi di mare" del calcio italiano, vista la grande conoscenza e soprattutto la lungimiranza dimostrata negli anni vissuti a contatto con il campo. Possibile che il dirigente romagnolo mantenga il ruolo nella ricerca di giocatori che possano fare al caso del Palermo, mentre l'ex braccio destro del compianto Franco Sensi, che torna in pista dopo le esperienze deludenti a Pisa, Latina e alla Lucchese, potrebbe ricoprire ruoli più "amministrativi" e nei rapporti con Lega (speriamo sia quella di serie A) e FIGC. Spicca infine la nomina di Alessandro Albanese come presidente. L'auspicio è legato al fatto che vedere il numero uno degli industriali palermitani a capo della squadra di calcio della città possa avvicinare altri imprenditori del capoluogo a far sentire la propria vicinanza al club, e non solo a parole.