PALERMO - Il Palermo domani alle 15 sfiderà in trasferta l’Ascoli. I rosanero sono reduci da tre pareggi e per continuare ad alimentare le speranze di promozione diretta sono costretti a portare a casa il bottino pieno, col Lecce che all’ultima giornata affronterà in casa Lo Spezia. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Palermo, Delio Rossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Cambiare strategia in vista di queste due partite? In questi dieci giorni ci sono state tre partite, non degli allenamenti. Quando ci sono gare così ravvicinate devi fare defaticamento, rifinitura e partita; in questo momento non potrei intervenire radicalmente ma proseguirò sulla stessa falsa riga. Cambierò qualcosina, ma non stravolgerò nulla. Se avessi avuto più tempo magari, ma a questo punto posso solo cambiare qualcosina a livello di uomini".L’allenatore nativo di Rimini ha poi aggiunto: "Rammarico per sconfitta Lecce? Sicuramente ci pensi ma non si può vivere di rammarico, anche perché il calcio può regalare emozioni fino all'ultimo ed è imprevedibile, basti pensare all'ultima giornata dello scorso anno. Tutti questi discorsi si fanno a bocce ferme altrimenti perdi solo energie, non dobbiamo fare calcoli e ragionare partita per partita. Spezia? Ho visto tanti errori ma i ragazzi hanno provato a dare tutto, la condizione fisica non è al meglio e quindi hai qualche difficoltà in più. Non vedo che i ragazzi non stiano dando il massimo, poi magari non ci riescono ma io non ho per nulla questa sensazione".Il 2-2 nella sfida interna contro lascia ancora l’amaro in bocca: "Contro lo Spezia ho visto una squadra discreta, abbiamo colpito due pali e abbiamo avuto la forza di rimetterla in piedi dopo aver subito l'uno a zero - ha proseguito Delio Rossi -. Quello che vorrei far capire è che giocando ogni due giorni non c'è la possibilità di andare a lavorare sul dettaglio perché non c'è il tempo materiale. Qualcosina di mio si è visto durante l'ultima gara, anch'io vorrei giocare in una certa maniera ma non ci sono le condizioni e il tempo per promuovere un certo tipo di gioco. Una squadra deve sapersi difendere globalmente e non individualmente".Infine, Delio Rossi ha concluso parlando dell’ambiente: "I ragazzi sono dispiaciuti perché l'ambiente si aspettava molto di più e magari di essere già in A. Quando le cose non vanno sempre nel modo giusto i giocatori non devono piangersi addosso, ma loro lo sanno che devono mettere in campo l'orgoglio per reagire al meglio. Devo andare lavorando e rinforzare le cose non vanno, non è giusto rimarcare in maniera eccessiva l'errore. Ci vuole anche un pizzico di autostima anche quando tutto intorno di dice che le cose non girano al meglio".