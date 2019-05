negli ultimi 90' della stagione da parte del Lecce di Liverani. Il Palermo dopo Padova e Livorno anche contro lo Spezia ha sprecato una ghiottissima occasione di avvicinarsi ai salentini, sconfitti inaspettatamente dal Padova, trovando il terzo pareggio consecutivo e assottigliando ulteriormente le proprie chance di promozione diretta. Se i giallorossi avessero vinto infatti la corsa alla serie A si sarebbe già risolta con le prime due squadre già stabilite, con il Lecce che avrebbe raggiunto il Brescia, ed il Palermo consapevole di dover disputare nuovamente i play off a distanza di un anno. Questa prospettiva non è però ancora tramontata del tutto in quanto nel match di domani contro l'Ascoli i rosanero di Delio Rossi si giocano la possibilità di portare all'ultima curva il confronto per tornare in massima serie.al 'Del Duca' infatti i siciliani avrebbero la possibilità di sfruttare in pieno il turno di riposo degli avversari e portarsi a quota 62, ad appena una lunghezza dal Lecce. In quel caso, e solo con un Palermo che esce dalla trasferta marchigiana con i tre punti, alla squadra che occupa attualmente il secondo posto servirà allo stesso tempo solo vincere la prossima settimana, con tutte le squadre che giocheranno in contemporanea, contro lo Spezia che a Palermo ha dimostrato di essere un osso tutt'altro che tenero. C'è da considerare poi che se i rosanero dovessero pareggiare anche ad Ascoli l'unica possibilità di agguantare la promozione sarebbe quella di vincere col Cittadella e sperare solo nella sconfitta del Lecce.capitolare la corsa promozione si chiuderebbe già domani con il Lecce che festeggerebbe il suo ritorno in A senza nemmeno scendere in campo. Una prospettiva a cui il tecnico Rossi, dopo i primi due pareggi, non vuole pensare e che proverà ad allontanare con una prestazione al di sopra delle ultime messe in campo dai suoi specialmente in difesa. Qualora il Palermo dovesse arrivare all'ultima giornata con un solo punto di distacco dal Lecce allora a Nestorovski e compagni potrebbe bastare anche un pareggio con il Cittadella se i salentini dovessero perdere, in virtù degli scontri diretti che in caso di arrivo a pari punti vede i rosa in vantaggio, anche se la vittoria resta sempre la carta migliore da giocarsi per avere maggiori chance anche con un pari dei pugliesi con lo Spezia.