. Quest'oggi, dopo una lunga attesa, arriverà il comunicato ufficiale che vedrà passare di mano il Palermo Calcio. La società italiana Arkus Network, sbarca l'altro ieri in città con parecchi dei suoi rappresentanti è pronta a mettere tutto nero su bianco.ma per per questioni burocratiche a completare tutti i passaggi. Tutto sembra esser pronto: "Oggi, dunque, ci sarà il closing come da accordi preliminari. E basta una visura al registro imprese per capire che tutto procede secondo i piani: il capitale sociale di Sporting Network ammonta già a 5 milioni di euro. Si tratta di 5 milioni deliberati, di cui 100 mila euro sottoscritti e versati".. Il nuovo Palermo sta nascendo e pian piano verrà definito tuttol il nuovo organigramma societario. Al vertice della piramide con ruolo di presidente potrebbe esserci l'attuale numero uno di Sicinidustria, Alessandro Albanese, nonostante nei giorni scorsi si era pacventata la possibilità che fosse Vincenzo Macaione, advisor della trattativa tra il palermo e la società presieduta da Walter Tuttolomondo. Palermo-Arkus Network, questione di ore.