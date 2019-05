calcio ha cambiato proprietà. Nello studio del notaio Gattuso di via XII gennaio è iniziata alle 12.15 l’era di Arkus Network a tinte rosanero. Nello studio del professionista palermitano questa mattina intorno alle 11 si sono seduti attorno a un tavolo Walter, Salvatore e Vittoria Tuttolomondo, Fabrizio Lucchesi, Stefano Pistilli, Vincenzo Macaione e per il Palermo Daniela De Angeli accompagnata dagli avvocati Francesco Pantaleone e Francesca Trinchera. Sotto lo studio del professionista palermitano un nugolo di giornalisti e fotografi ad attendere la fumata bianca che è arrivata poco prima dell’ora di pranzo. Alle 14 la nota ufficiale del club di viale del Fante. “Daniela De Angeli e Sporting Network Srl comunicano che in data odierna è stato formalizzato il passaggio di proprietà delle azioni della Palermo Football Club SPA, società unica azionista dell’U.S. Città di Palermo SPA. La conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà si terrà mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 12.00 presso il Mondello Palace Hotel. In tale sede saranno forniti tutti i chiarimenti relativi all’operazione appena conclusa”.

PALERMO - lI PalermoPoche righe per sancire il passaggio formale, dunque, e un rimando alla conferenza stampa per conoscere il nuovo organigramma del Palermo calcio che dovrebbe avere in Lucchesi il massimo dirigente operativo in viale del Fante e il leader di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese come presidente. La parola adesso passa al campo dove i rosanero sono attesi dalla trasferta di Ascoli dove sarà necessario conquistare la vittoria per poter contare ancora nella promozione diretta.