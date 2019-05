PALERMO - Il Palermo calcio ufficializza il nuovo consiglio di amministrazione. Nel giorno in cui è stato definito il passaggio di proprietà nelle mani di Arkus Network, sono state svelate le nuove cariche societarie in seno al club di viale del Fante: "L’U.S. Città di Palermo comunica che in data odierna - si legge nel comunicato - l’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Alessandro Albanese, dal Vicepresidente Vincenzo Macaione, dall’Amministratore Delegato Roberto Bergamo e dai Consiglieri Attilio Coco e Walter Tuttolomondo. Il Cda ha successivamente nominato Direttore Generale Fabrizio Lucchesi. Confermato Rino Foschi nella carica di Direttore Sportivo".