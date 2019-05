PALERMO - Marco Cecchinato porta a casa la semifinale nel BMW Open in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il tennista nativo di Palermo ha sconfitto in tre tiratissimi set l'ungherese Marton Fucsovics, centrando dunque il traguardo della semifinale per la terza volta in questa stagione, dopo esserci riuscito sul cemento outdoor di Doha a gennaio e a Buenos Aires, sempre su terra battuta, dov'è arrivato anche il primo titolo stagionale dell'allievo di coach Simone Vagnozzi. Grande partita da parte di Marco Cecchinato, soprattutto dopo un primo set a dir poco deficitario in cui il giocatore siciliano ha giocato malissimo sia al servizio che negli scambi contro un Fucsovics molto carico e andato in seguito anche a due punti dalla vittoria. Da lì in poi l'azzuro non ha più sbagliato un colpo.Come detto, il primo set di Cecchinato è stato da galleria degli orrori. Nei primi due turni di battuta del palermitano, infatti, Fucsovics ha vinta fin troppo facile e ottiene altrettanti break che gli consentono, nel giro di pochi minuti, di approdare con facilità sul 4-0. La reazione del giocatore azzurro arriva tardi, nel sesto gioco in cui però comincia a prendere le misure al magiaro, anche se nel game successivo arriva un altro break che sancisce il 6-1 del primo set. Nel secondo parziale si vede molto più equilibrio, ma alla prima occasione Fucsovics passa: break nell'ottavo game. L'ungherese può servire per il match, ma qui viene fuori la grinta di Cecchinato, il quale porta il suo avversario a due punti dalla vittoria prima di scalare la montagna: arriva il break, è 5-4. Marco annulla un matchpoint sul suo servizio per arrivare al pareggio, poi nell'undicesimo gioco ottiene un altro miracoloso break prima di andare a chiudere il secondo set sul punteggio di 7-5.È la rinascita che di fatto fa svoltare la partita in favore di Cecchinato, anche se il terzo set inizia all'insegna dell'equilibrio. Il primo affondo lo tenta sempre Marco, che però nel quinto gioco spreca due palle break che avrebbero potuto chiudere la partita. Fucsovics non sembra per nulla abbattuto dal fatto di aver sprecato delle chances ghiotte per vincere e continua il suo gioco, mentre dall'altra parte della rete c'è un avversario che non ha nulla a che fare con quanto si è visto nel primo set. Le due chances ottenute da Cecchinato nel quinto gioco resteranno le uniche per un bel po'. Poi si arriva all'undicesimo game, lo stesso che ha deciso il secondo set: serve Fucsovics, Marco porta tutti ai vantaggi prima di piazzare la zampata decisiva. È break per il palermitano, che nel turno di servizio successivo non trema e porta a casa una grandissima vittoria.