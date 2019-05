PALERMO - Daniela De Angeli conferma, il Palermo finirà nelle mani di Arkus Network nonostante i dubbi trapelati nelle ultime ore e legate soprattutto all'eventuale penalizzazione del club di viale del Fante. L'amministratore delegato della società rosanero, che avrà un ruolo nell'organigramma anche dopo il passaggio di proprietà nelle mani del gruppo guidato da Tuttolomondo, ha spiegato che non ci sono problemi con Arkus Network.

Ieri sera, l'arrivo di Macaione e Lucchesi, c'è stato un incontro tra le parti a Palermo. La firma sull'accordo definitivo arriverà nella giornata di oggi o in quella di domani. il contratto preliminare verrà rispettato, non ci sono ostacoli legati al deferimento e all'eventuale penalizzazione. Arkus Network ha già versato una prima trance da 5 milioni di euro, nel caso in cui si fossero tirati indietro ci sarebbe stata una perdita di un milione e mezzo. In seguito verrà versata una seconda trance da altri 5 milioni, dopodiché entro il 20 giugno ne verrà versata una terza e ultima da 12 milioni, in modo da colmare l'attuale debito vantato nei confronti di Alyssa. Relativamente alla conferenza stampa con cui verranno presentati i futuri nuovi proprietari del Palermo calcio, la per quanto riguarda la conferenza stampa la giornata giusta potrebbe essere quella di martedì prossimo.