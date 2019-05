1 Brignoli, 3 Rispoli, 24 Szyminski, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 20 Falletti, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.

1 Lamanna, 24 Vignali, 20 Ligi, 13 Capradossi, 3 Augello, 6 Mora (cap.), 8 Ricci, 25 Maggiore, 11 Gyasi, 9 Galabinov, 21 Okereke.

Al "Renzo Barbera" arriva lo Spezia guidato dal tecnico marsalese Pasquale Marino e per gli uomini allenati da Delio Rossi si tratta di una gara che assume le sembianze di un bivio: vincere per continuare a sognare l'aggancio alle prime due posizioni oppure arrendersi alla disputa di un altro playoff.11' Jajalo calcia dai 25 metri ma non inquadra la porta7' Ancora Moreo protagonista! Gran cross di Rispoli, palo del numero 94' Palla beffarda di Moreo dalla linea di fondo, Lamanna deve mettere in angolo1' Inizia la partitaA disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 10 Trajkovski, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello.Allenatore: Delio Rossi.A disposizione: 22 Manfredini, 33 Barone, 2 Brero, 4 Crivello, 7 Pierini, 15 Crimi, 16 Bartolomei, 18 De Francesco, 23 De Col, 31 Abdullahi.Allenatore: Pasquale Marino.: Antonio Rapuano (Rimini).