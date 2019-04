In questo caso, per quanto riguarda i procedimenti che hanno ad oggetto violazioni di carattere amministrativo, è prevista l’abbreviazione dei termini processuali. Per questo credo che questa vicenda possa essere trattata prima della conclusione della stagione sportiva e conseguentemente prima dell’inizio dei play-off. Credo sia anche doveroso, da questo punto di vista. Le lentezze saranno sempre fisiologiche, perché serve il tempo per raccogliere la documentazione. L’applicazione delle sanzioni, però, va fatta secondo il principio di afflittività che in passato è stato leggermente compromesso da alcune interpretazioni".

In caso di violazione dell’articolo 1 le tipologie di sanzioni sono molto ampie, possono andare dall’ammenda all’esclusione dai campionati, ma dipende dalla gravità delle condotte che vengono ravvisate. È ancora prematuro fare valutazioni di questo tipo, però. L’unica cosa certa oggi sono i capi di incolpazione. Poi non conosciamo le carte che attualmente ha a disposizione il Palermo per sostenere la correttezza della condotta assunta dai propri amministratori, si potrebbero però fare valutazioni concrete dopo il primo grado di giudizio. Chiaramente la responsabilità diretta comporta sanzioni molto gravi e il capo d’incolpazione più delicato è quello relativo all’articolo 8, a mio avviso".

. Lo spettro è quello Serie C, con la Procura che sarebbe pronta chiedere per il Palermo l'ultimo posto in classifica. Intervistato da il Giornale di Sicilia, l'esperto di diritto sportivo, Cesare Di Cintio, ha fatto il punto sulla situazione: "I capi di incolpazione, oggettivamente, se confermati appaiono molto seri. Chiaramente deve ancora esserci un procedimento, uno sviluppo di una difesa da parte del Palermo, ma è evidente che tutto ciò possa avere ripercussioni sull'attuale stagione sportiva. Il Palermo viene coinvolto per responsabilità diretta, inoltre. le tempistiche?: "Il Tribunale Federale fisserà u n’udienza con i termini abbreviati. Normalmente tra il deferimento e l’udienza devono decorrere venti giorni, in questo caso saranno al massimo dieci. Questo consentirà un giudizio in tempi brevi, entro la fine di maggio sicuramente, ma anche prima del termine della stagione regolare.