Con questi due concetti il Palermo, al termine di una lunga giornata in cui la società rosanero ha ricevuto il deferimento da parte Procura Federale per fatti accaduti durante la gestione dell'ex presidente Maurizio Zamparini, ha inviato una nota ufficiale in cui chiarisce la propria posizione sulla vicenda provando a portare nel contempo serenità nell'ambiente."In merito al deferimento odierno della Procura Federale, l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini giudiziarie in corso e verrà valutata nelle competenti sedi giudiziarie.Ciò senza neppure entrare nel merito delle questioni, che tra l'altro sono state oggetto della pronuncia, oggi definitiva, del Tribunale Fallimentare di Palermo che ha rigettato l'istanza di fallimento presentata dalla locale Procura della Repubblica.La situazione economico-finanziaria della Società, ben diversa da quella rappresentata dalla stampa, è stata positivamente valutata dai nuovi investitori che - con l’imminente sottoscrizione del passaggio di proprietà - garantiranno la serena prosecuzione delle attività del club rosanero".