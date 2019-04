Dopo il pari funesto contro il Livorno, il secondo di fila dopo quello casalingo contro il Padova, il Lecce di Fabio Liverani nel posticipo di ieri sera al 'Via del Mare' ha battuto nei minuti finali il Brescia di Eugenio Corini portandosi in vetta alla classifica agganciando a quota 63 proprio le rondinelle. Ai salentini è bastata dunque una rete di Tabanelli all'80' per avere ragione dei lombardi, in dieci dal 54' per l'espulsione di Sabelli, e staccare ulteriormente il Palermo di Delio Rossi portandosi a +5 sui rosanero che adesso a tre giornate dalla fine non hanno più la libertà di pensare esclusivamente a vincere le ultime sfide ma dovranno per forza guardare anche quello che faranno i giallorossi.può guardare con maggior fiducia al suo finale di campionato dato che alla penultima giornata dovrà riposare e dunque, solo nel caso di un Palermo impeccabile con Spezia, Ascoli e Cittadella, potrebbe rischiare il proprio secondo posto. I rosa allo stesso tempo non sarebbero voluti arrivare al punto di dover contare sulle sconfitte degli avversari ma gli ultimi due pareggi hanno complicato la strada dei siciliani verso la promozione diretta che adesso non può non affidarsi anche agli eventuali passi falsi più del Lecce che del Brescia. I lombardi hanno perso l'occasione di festeggiare già ieri la promozione diretta in serie A ma, con ancora tre gare a disposizione come il Palermo, hanno solo posticipato i festeggiamenti al prossimo turno in programma durante il primo maggio.che gettarsi a capofitto in questo ultimo mini torneo in cui non saranno ammessi altri risultati diversi dalla vittoria. Un'eventuale ulteriore passo falso anche con lo Spezia mercoledì al 'Barbera' rappresenterebbe la fine delle velleità di promozione diretta dei rosanero che a quel punto potrebbero già pensare ai play off e ad evitare che il Benevento non soffi anche la terza piazza agli uomini di Delio Rossi che significa evitare il primo turno di spareggi partendo direttamente dalle semifinali. Un copione quest'ultimo che il Palermo conosce molto bene per esserci passato già la passata stagione con l'epilogo amarissimo di Frosinone che tutti conosciamo più che bene.