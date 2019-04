le due precedenti vittorie. Due punti contro Padova e Livorno e i sei messi in cascina contro Hellas Verona e Benevento improvvisamente vengono annullati. Al Palermo il cambio di panchina avvenuto questa settimana non sembra aver portato chissà quale giovamento, ma questo già si sapeva. Troppo poco infatti il tempo per Delio Rossi per incidere in qualsivoglia ambito tattico o anche mentale di una squadra che dopo l'addio a Stellone, tecnico con cui avevano creato un legame speciale e con cui avevano sognato di raggiungere l'obiettivo promozione diretta, adesso si ritrovano in terza posizione con il distacco da Lecce e Brescia immutato e con proprio le prime due della classe che stasera nello scontro diretto decideranno non solo il loro ma anche il futuro dei rosanero.registrare ieri in Toscana infatti possono sperare in due risultati su tre dal match del 'Via del mare'. Se il Lecce perde o pareggia infatti i rosa con ancora tre giornate a disposizione rispetto alle due dei salentini, che dovranno riposare alla penultima di campionato, con tre vittorie rispettivamente con Spezia, Ascoli e Cittadella potrebbero ancora ambire alla serie A diretta. Nel caso di una vittoria dei giallorossi invece contro la capolista, il sogno di un aggancio nelle curve finali di questo campionato svanirebbe del tutto con Nestorovski e compagni che dovrebbero rassegnarsi per il secondo anno di fila a disputare i playoff guardandosi anche dalla rimonta del Benevento che si trova a poca distanza.dovesse uscire sconfitto nel match col Brescia, con le rondinelle a cui mancherebbe solo un punto per festeggiare la matematica promozione in massima serie, il Palermo nelle ultime due gare ha dimostrato che anche se la classifica fino ad ora è stata benevola i rosa non sono riusciti mai a dimostrare veramente di volersi prendere questa promozione diretta. Pareggiare contro Padova e Livorno, rispettivamente ultima e quartultima del campionato cadetto, ha dimostrato infatti la fragilità di un gruppo che con le grandi trova delle motivazioni importanti mentre con le ultime della classe va palesemente in difficoltà mostrando errori di gruppo e sopratutto nei singoli che sono stati un leit motiv per tutto la stagione. Due esempi immediati sono l'errato posizionamento fra i pali di Brignoli, in occasione del gol di Diamanti, e la sciocca espulsione di Bellusci che lascia ancora una volta i suoi compagni in dieci. Per Rossi c'è tanto da lavorare e poco tempo per farlo.