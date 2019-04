venerdì si terrà un’udienza presso la quinta sezione civile del Tribunale palermitano in merito alla procedura avviata dalla Procura Federale. L'ipotesi è quella del commissariamento per irregolarità gestionali.

Lo scopo dell'attuale proprietaria Daniela De Angeli è però quello di riuscire a chiudere definitivamente la trattativa per la cessione entro quella data. Passaggio che dovrebbe avvenire con Arkus Network entro il 6 maggio:

“L’avvocato Stanghellini, legale della società, ha richiesto il rinvio dell’udienza di 15 giorni, ma sarà il Tribunale a decidere se concedere o meno questa proroga. Poco più di un mese fa, il procuratore federale Pecoraro ha incontrato i pm palermitani avanzando il sospetto di gravi irregolarità gestionali, proprio come fatto un anno prima col Cesena, per il quale è stata avviata una procedura ex art. 2409 del codice civile per richiedere la nomina di un commissario. Lo stesso Pecoraro nei mesi scorsi ha interrogato Giammarva e ha richiesto (senza successo) di poter ascoltare Zamparini, agli arresti domiciliari per l’inchiesta che lo vede accusato di riciclaggio, autoriciclaggio e falso in bilancio“.

Zamparini e Giammarva, potrebbero essere oggetto di deferimento da parte della Procura Federale, cosa che potrebbe portare ad una seria penalizzazione nella classifica del torneo cadetto per la squadra allenata da mister Delio Rossi, attualmente in piena corsa per la promozione diretta in Serie A.

PALERMO - Rischio penalizzazione e deferimento per il Palermo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia,