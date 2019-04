PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Fiordilino; Falletti; Puscas, Nestorovski. All: Rossi.

per affrontare le ultime decisive quattro giornate. Per il Palermo quella di Livorno oggi pomeriggio al 'Picchi' sarà la prima gara che segnerà il ritorno sulla panchina rosanero di Delio Rossi dopo l'esonero di Roberto Stellone. L'allenatore riminese, arrivato ad inizio settimana e con soli pochi allenamenti sulle spalle con la sua nuova squadra ha provato a cambiare il meno possibile lavorando più sulla testa dei suoi giocatori piuttosto che sul fronte tattico.In vista del match contro i toscani infatti Rossi ripartirà dal suo cavallo di battaglia, il 4-3-1-2 che in questa stagione anche i rosanero hanno adottato spesso con Stellone in panchina. Davanti a Brignoli dunque giocherà una difesa a quattro con Bellusci e Rajkovic centrali e Rispoli e Aleesami sulle fasce. A centrocampo sarà assente Haas per squalifica ma torna Jajalo con Murawski e Fiordilino che agiranno come mezzali. Sulla trequarti spazio a Falletti, in vantaggio su Trajkovski, per supportare la coppia d'attacco che sarà composta da Nestorovski e uno fra Moreo e Puscas con il rumeno però che parte leggermente avanti sul milanese.L'allievo Breda sfida il maestro Rossi. Il tecnico dei toscani infatti da giocatore ha vissuto un doppio salto di categoria proprio sotto la guida di Rossi ai tempi della Salernitana. Oggi però c'è da conquistare punti salvezza e contro il Palermo l'allenatore schiererà un 3-5-2 con Gonnelli, Di Gennaro e Boben in difesa davanti a Zima mentre a centrocampo spazio all'esperienza di Luci, con Kupisz e Eguelfi sulle fasce mentre Valiani e Rocca giocheranno in mezzo. In avanti coppia dinamica con Gori e l'ex Diamanti.Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Boben; Kupisz, Valiani, Rocca, Luci, Eguelfi; Gori, Diamanti. All. Breda.Aleandro di Paolo di Avezzano.