A disp: 12 Crosta, 33 Baiocco, 3 Dainelli, 5 Eguelfi, 10 Giannetti, 13 Fazzi, 16 Soumaoro, 20 Kupisz, 24 Dumitru, 26 Bogdan, 29 Rocca, 31 Raicevic.

All: Roberto Breda.

PALERMO: 1 Brignoli, 3 Rispoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 21 Fiordilino, 20 Falletti, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 10 Trajkovski, 13 Ingegneri, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello.

All: Delio Rossi.

27' Aleesami per Nestorovski che di testa trova la deviazione ma anche la respinta della difesa.22' Occasione per Moreo che calcia dentro l'area ma viene murato.20' Jajalo risponde con un tiro debole.19' Diamanti prova la conclusione forte di sinistro, Brignoli disinnesca.9' Moreo aggancia e prova la conclusione al volo.7' Murillo prova la conclusione al volo, debole e centrale.1' Cross di Moreo per Nestorovski, il macedone non arriva in tempo.Batte il Palermo,Squadre pronte a scendere in campo.38 Zima, 21 Gonnelli, 4 Di Gennaro, 42 Boben, 7 Valiani, 8 Luci (cap.), 34 Agazzi, 6 Gasbarro, 23 Diamanti, 11 Murilo, 9 Gori.: Aleandro Di Paolo (Avezzano).