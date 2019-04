PALERMO - Prima conferenza stampa pre-partita per Delio Rossi, il quale si accinge ad affrontare subito una prova importante con il suo Palermo. Si gioca all'Ardenza contro il Livorno dell'ex col dente avvelenato Alino Diamanti, e il tecnico riminese svela subito l'importanza di questa partita: "Ho due esigenze in contrasto tra loro: fare bene e fare presto. Molte volte queste due cose non vanno d'accordo. 48 ore sono poche, sopratutto per dire come sta la squadra, anche perchè ho avuto da parte di tutti la massima disponibilità. Vorrei che fosse chiaro che sono io a mettermi a disposizione dei giocatori e a dare loro una mano, avendo poco tempo devo fare le cose più normali possibili. L'importante è che loro si mettano a disposizione del Palermo e non mia, sto facendo incontri individuali per sapere l'umore e le condizioni fisiche e mentali, una mezza idea ce l'ho ma solo la partita può darmi una fotografia chiara e quella di Livorno sarà una partita importante".Riguardo al fatto che la squadra ha sofferto tanto contro le squadre piccole nel girone di ritorno, Rossi non riesce a dare una spiegazione chiara: "Quando fai bene con le grandi e un po' meno bene con le piccole, può succedere perchè hai più spazi contro le squadre più forti, quindi devi essere più veloce e più bravo. Oppure entri nella convinzione e nella motivazione che basti di meno contro le piccole per vincere. Mi sono fatto un sacco di domande ma non so rispondere perchè non conosco intimamente la squadra". Ma cosa servirà al Palermo per battere il Livorno? "Voglio vedere una squadra che sia logica, al di là di qualche defaillance che ci sarà voglio vedere senso di appartenenza. Voglio vedere una squadra che vuole fare qualcosa, anche a costo di sbagliare. Dovremo sbatterci per i compagni, poi so che qualcosa non andrà bene, ma se ci sarà voglia di fare e di aiutarsi il mio compito sarà agevolato".Rossi non ha avuto molto tempo per conoscere la squadra sul piano tattico, ma sicuramente ha percepito qualcosa sul piano dell'umore. E sul piano delle motivazioni per la caccia alla massima serie, il tecnico del Palermo la pensa così: "Tutti ci tengono a questo campionato, nessuno mi ha detto che non si trova bene o ha tirato fuori alibi. La maggior parte dei giocatori ha detto che la colpa non è di agenti esterni, ma tutta loro. Ho trovato ragazzi molto realisti, non ho trovato dei bambini, sanno che si giocano qualcosa di importante e se lo vogliono giocare perchè vogliono avere un futuro qui. Ma al di là di ciò che posso dire io o possono dire loro, noi verremo giudicati per ciò che faremo e non per ciò che diremo, bisogna andare in campo e dimostrare il proprio valore".Ieri pomeriggio, nonostante il giorno di festa, sono stati ben 2500 i tifosi che hanno seguito l'allenamento a porte aperte al "Renzo Barbera". Un evento che è servito a Rossi per mostrare ai propri giocatori la reale misura dell'affetto dei sostenitori rosanero: "Lo sapevo e mi ha fatto piacere, soprattutto ci tenevo che lo vedessero i giocatori cosa vuol dire essere stimato se tieni alla squadra. Loro magari non se ne rendono conto, ora sanno che Palermo darà tanto se si impegneranno tanto". Rossi risponde anche alla possibilità di sistemare qualcosa a centrocampo, che ha gli uomini contati, magari attingendo dalla Primavera di Scurto: "Mi sono focalizzato sui giocatori della prima squadra, un domani potrei farlo ma in questo momento devo conoscere i giocatori che ho. Non porterò nessuno per dare un contentino, porterò giocatori della Primavera non per fare numero ma solo se li riterrò validi e di aiuto".Sul piano tattico difficilmente le cose cambieranno in maniera radicale rispetto alla gestione di Stellone, soprattutto perchè è necessario non cambiare troppo in poco tempo, con il traguardo di fine campionato ormai in vista: "Non voglio stravolgere niente in questo momento, ho un'idea ma ho bisogno di toccare con mano in partita per vedere dove posso andare a incidere di più. Non sono un inventore o un alchimista, sono un allenatore che va a lavorare ma deve avere una base di partenza. Ho sentito tante chiacchiere, ma devo vedere tutto con i miei occhi". Foschi ha ammesso di aver avuto paura dello stesso epilogo di un anno fa e di aver cambiato tecnico per questo motivo, ma Rossi risponde così: "Ognuno vive le responsabilità alla propria maniera. Si deve avere paura se si va in guerra, non quando si gioca a calcio. Si fallisce perchè lo si teme, poi ci sono i giocatori a dare una mano".Rossi mette in chiaro ancora una volta ciò che pretende dal suo Palermo, come ha detto anche nella conferenza stampa di presentazione: "Ho detto che io dalla squadra voglio che mi dimostrino che sia una squadra, nei comportamenti, negli atteggiamenti e nel modo di stare in campo. Questi sono gli atteggiamenti positivi che pretendo, anche se molto dipenderà dalla condizione fisica, ma andare in campo convinti di dare il massimo è già qualcosa di importante. Questa è gente che giocava a calcio prima che arrivassi io, hanno delle qualità e ora che siamo nel momento caldo devono tirarle fuori". E poi c'è la componente emotiva, con la gente che si aspetta da Delio Rossi quasi un miracolo: "Non ho valutato la categoria, ma ho valutato il momento del Palermo e non me la sono sentita di rifiutare. La gente si attende tanto da me, il rischio è che se non riesco a regalargli qualcosa posso perdere l'affetto, ma fa parte del gioco. Se stavo a casa rischiavo di meno e mantenevo l'affetto".