In corso la conferenza stampa presso la sala riservata ai giornalisti del centro sportivo "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Insieme al tecnico riminese, che riparte dai rosanero otto anni dopo l'ultimo addio, ci sarà il presidente Rino Foschi. "La Bulgaria è stata un'esperienza che mi ha proiettato in un calcio diverso e un modo di allenare diverso, con delle difficoltà di lingua. Mi ha arricchito tanto, dal punto di vista professionale penso che bisogna sempre cogliere qualcosa di nuovo, anche perchè per fare un milione puoi farlo tutto assieme o una monetina alla volta. Non lo farò mai quel milione, ma intanto ho aggiunto una monetina. C'è emozione nel tornare a Boccadifalco, sono legato anche a persone come i magazzinieri o i massaggiatori, che vivono la squadra 24 ore al giorno". C'è emozione nel tornare a Boccadifalco, sono legato anche a persone come i magazzinieri o i massaggiatori, che vivono la squadra 24 ore al giorno"."Alla squadra ho detto che non voglio sentire "io", ma "noi". Se si parla di "io" vuol dire che non c'è senso di appartenenza. E dobbiamo parlare di "noi", come collettivo".: "Dal punto di vista tattico è presto per parlare, ma non voglio stravolgere niente. Se la squadra ha giocato sempre nella stessa maniera non posso inventarmi qualcosa che magari non è nelle corde dei ragazzi. Parto sempre dal presupposto di sostituire un collega che ha fatto determinate scelte, consapevole che potessero essere giuste pur non avendo pagato. Ognuno porta avanti le sue idee in base a ciò che ha a disposizione. Vorrei giocare con il mio sistema di gioco, ma a quattro giornate dalla fine non è detto che io possa farlo. Cercherò di fare meno danni possibili".: "Non ho mai giocato per pareggiare, se lo fai alla fine perdi, mentre se giochi per vincere puoi anche pareggiare. I miei giocatori devono scendere in campo solo per vincere".: "Il cambio è stato fatto ma non abbiamo la controprova che funzioni. La serie A per noi è importante. I complimenti per il cambio di allenatore non me li prendo, conosco Rossi da una vita e ci siamo incontrati. Adesso Rossi non ha l'obbligo di vincere, so come siamo partiti quest'estate, dovevamo salvare qualcosa di importante e fare un campionato importante. Siamo arrivati a un nuovo esonero, ora abbiamo da fare una corsa verso i primi due posti, ma non falliremo se avremo mancato la promozione diretta. Se non ce la faremo, dovremo affrontare i playoff. Rossi deve fare il massimo, ma dipende anche dagli altri".: "Non penso di inseguire il Lecce, penso solo alla gara di Livorno. Per salire le scale bisogna affrontare un gradino alla volta, l'unica cosa a cui pensare è la partita prossima. L'allenamento a porte aperte? Non importa chi ci abbia pensato, è utile per me perchè è vicino a dove abito io (ride, ndr)".: "Non ho nessuna rivincita da prendermi. Ho sempre allenato e continuerò a farlo, pensando che la mia squadra è come il Real Madrid. Non penso di allenare il Palermo pensando che queste partite mi porteranno chissà dove, mi è capitata questa situazione e sono contento che mi sia capitata. Non devo dimostrare niente, non ho paura di mettermi in discussione e di sporcarmi le mani".: "Il calcio lo seguo a 360 gradi, non mi sono focalizzato sulla serie B perchè negli ultimi anni mi appartiene leggermente meno. Foggia? Ci sono squadre che se mi chiamano non posso dire di no, anche a Foggia ho dato la mia disponibilità. Poi loro hanno fatto altre scelte, ma per quello che rappresenta Foggia per me non potevo non dire di sì, come ho fatto a Palermo e come farei in altre squadre. Il problema non è solo la tecnica, ma i giocatori fanno la differenza quando adoperano la tecnica nel momento giusto e quando sono al massimo".: "Non è possibile togliere le cose sbagliate e mettere cose giuste, non c'è il tempo. Devo mitigare le cose che non vanno bene e rafforzare le cose in cui andiamo meglio, devo giocare su queste cose ma non posso rimarcare troppo le cose che vanno male. Non c'è tempo per farlo. L'esperienza mi dice che non basta dire ciò che non va, bisogna lavorare e analizzare ciò che non va per migliorarlo. Il Palermo non mi è mai sembrato arrendevole, pur nelle difficoltà, secondo me ci sono dei valori per questa categoria. Lo dice anche la classifica. Tra alti e bassi possiamo lottare per qualcosa di importante, per questo i ragazzi vanno sostenuti finchè c'è partita".: "Per me è una scommessa come ne ho fatte tante nella mia vita, può andare bene o male, ma l'ho detto prima: la razionalità diceva di no perchè non sono un gestore o un imbonitore, che mette le mani e guarisce. La mia carriera e la mia vita lo dicono, sono un lavoratore che deve stare in campo dalla mattina alla sera. Proverò a toccare le corde giuste, ho bisogno di uomini più che di giocatori, e ho bisogno di gente positiva che non si pianga addosso. Dobbiamo giocare a calcio e vincere le partite, farò leva su tutto questo".: "Non posso fare cose importanti o radicali, ci vuole tempo. Si può aggiustare qualcosa, ma in base a quello che vedo in campo. Sicuramente sul piano dell'umore non ci siamo messi a dire le barzellette, il gruppo è consapevole del momento particolare che viviamo. Il mio compito è quello di tenere la squadra isolata dalle situazioni societarie e pensare solo al campo. Devo pensare e far pensare esclusivamente al campo, non darò mai alibi ai miei giocatori, se non faremo bene dovrà essere colpa nostra, ma non perchè ci mancherà qualcosa. Non ho mai allenato gli squadroni, ho anche allenato in situazioni difficili ma non ho mai dato colpe alle società".: "Tutti della vecchia guardia si sono fatti sentire. Sono una persona particolare, rispondo giusto per gli auguri di buone feste. Tutti, pur a distanza di anni, mi hanno fatto una telefonata o mi hanno mandato un messaggio. Voi siete molto preoccupati per la società, il mio compito è quello di dare una mano dal punto di vista tecnico".: "La questione Mepal non posso spiegarla io, è la cosa più regolare del mondo. Mi sono informato, non ci sono vantaggi su nessuno, è una cosa regolare che vorrei che il segretario Francavilla spieghi. La Lega, la Figc e il segretario possono spiegare tutto, mi fa male vedere certe chiacchiere messe in giro per pubblicità. Mepal non è legata a Zamparini, c'è sempre qualcuno che mette in mezzo Zamparini, ma l'unico errore è quello di aver venduto male la società".: "Non ho mai parlato con Arkus Network, ho ricevuto qualche notizia, da domenica ho staccato la spina relativamente alla cessione, quindi non posso sapere a che punto siamo. So che gli avvocati stanno lavorando, ne sono sicuro, c'è fretta e urgenza di chiudere, ma non so a che punto siamo con Arkus e con York".: "Faccio questo lavoro da ormai trent'anni ma non ho mai conosciuto grandi leader, anche quelli che pensavano di esserlo. Leader non lo diventi da solo, ti fanno gli altri. Per essere seguito devi essere credibile. Ho avuto buoni giocatori, ma non gente carismatica in grado di mettersi la squadra sulle spalle, e con tutto il rispetto non credo di averli neanche qua. Ci sono buoni giocatori, ma non voglio dare troppe responsabilità a uno più che agli altri, spero che ognuno tiri fuori tutto quello che può dare. Ci sono quattro giornate secche, non ci sono discorsi futuri e non mi è stato promesso niente".: "A Bologna c'era una situazione simile ma fino a un certo punto, pensavano di dover stravincere il campionato e non potendo farlo a tre giornate dalla fine, dovevi passare per forza dai playoff .Una squadra che arriva da dietro, di slancio vede i playoff come una risorsa, mentre chi pensa di vincere il campionato in carrozza lo vede come una penitenza. Gli stessi giocatori erano in quella posizione, dovevano fare per forza meglio di quanto avevano fatto. Poi sono città diverse, giocatori diverse. Ci sono delle similitudini ma non è la stessa situazione. Sono intervenuto sulla testa dei giocatori, modificando qualcosa tatticamente e ripescando qualche giocatore che era stato messo un po' in disparte. Devo dire che ce l'ho fatta"."A quattro giornate dalla fine non puoi intervenire sul piano fisico o cambiare il sistema di gioco. Puoi cercare di dare serenità e fiducia nei propri mezzi, magari dare qualche dritta dall'alto della tua esperienza, ma senza stravolgere niente. Oggi è stato il primo giorno, un minimo di studio ci vuole. Devo ripartire dai giocatori e cercare di metterli nelle migliori condizioni possibili, facendo le migliori scelte possibili e puntare sui giocatore che danno le migliori garanzie. In questo momento la differenza può farla anche l'ambiente, come ha detto bene Rino il calcio è finanza, debiti e profitti, ma poi si va in campo e bisogna vincere le partite. Palermo in serie A è un patrimonio, per questo penso che la gente debba stare vicino ai ragazzi e alla società, è facile farlo quando tutto va bene. I veri uomini si vedono nei momenti di difficoltà".: "Faccio il direttore sportivo e il presidente a tempo, mi do da fare per dare una mano, ma la cessione non è un mio lavoro. È un lavoro da avvocati di cui non sono all'altezza. Ci sono stato dentro in un primo momento quando vedevo che altre persone facevano del male al Palermo e a me, poi non potevo fare altro. Noi non siamo all'altezza di tenere queste azioni a lungo, posso solo dare dei consigli. Non so se c'è stata una frenata con York Capital. Palermo è la quinta città d'Italia, sapete com'è stato venduto il club. Nel calcio di oggi ci sono tante persone serie ma anche tanti avventurieri, è difficile mettere soldi nel calcio. York Capital ha interesse in tante società italiane, mi piacerebbe ancora trattare con loro e con altri gruppi. Non è facile comprare il Palermo, ci vogliono garanzie che io e la De Angeli non possiamo dare".: "Il primo pensiero va al collega, anche Rino ha detto che è sempre brutto cambiare allenatore in corsa. Per me ci sono tante motivazioni, usando la ragione avrei dovuto dire di no, ma avendomi chiamato il Palermo non ho fatto questi ragionamenti. Palermo ha vissuto un apice sotto la mia gestione, io sono andato via ma sono sempre stato rispettato come uomo e come professonista. Ho un debito con questa città, quindi adesso che in un momento di difficoltà mi è stata chiesta una mano, non mi sono sentito di dire di no. È un debito di riconoscenza nei confronti di Palermo, probabilmente a un'altra piazza avrei detto di no. Non sono mago Merlino, non risolvo tutti i problemi, ma ho entusiasmo e voglia di dare una mano"."Abbiamo superato i primi 2-3 risultati negativi, come quello di Pescara che mi ha amareggiato molto. Ci siamo presi la nostra rivincita contro Verona e Benevento, ma quella col Padova era la partita più importante per me. Somigliava molto a quella contro la Salernitana, ma abbiamo perso com'è accaduto contro altre formazione di medio-bassa classifica. Sommando tante cose e vedendo il momento delicato ho parlato a fine partita, sul rigore di Capello ero teso perchè pensavo già a un dramma. Sono sceso nello spogliatoio e sono andato avanti con quello che avevo in testa dopo aver parlato con Stellone. Se non fossi sceso in spogliatoio magari avrei riflettuto, avrei guardato i giocatori e il mister e non sarebbe successo nulla. Mi fanno paura queste partite, l'anno scorso il mister è stato cambiato a poche giornate dalla fine e temevo lo stesso epilogo. Stimo molto Rossi come uomo e come allenatore, Stellone ha fatto comunque bene e ha fatto belle partite ma ho approfittato per chiamare Delio"."La società, fin da quando l'abbiamo presa dagli inglesi, la gestisco io sul piano tecnico. Cambiare allenatore è una sconfitta, non mi piace, lo vedo come un mezzo fallimento. Non sono orgoglioso di essere qui, lo sono per l'allenatore che sto presentando. È stata una cosa improvvisa, non avevamo parlato prima con Rossi. Abbiamo digerito male il pareggio, i ricordi del passato mi hanno fatto fare questa scelta, in particolare per via dello scorso anno. Voglio addossarmi questa colpa o merito, ancora non lo so. Ho fatto questo cambio in prima persona, ho chiamato subito Rossi, pensava che scherzassi e il giorno dopo è partito per Palermo con il solito entusiasmo".