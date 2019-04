L'U.S. Città di Palermo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Delio Rossi. Il tecnico, che si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2019, dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al "Tenente Onorato di Boccadifalco (a porte chiuse).

L'allenatore romagnolo ha già guidato i rosanero dal 2009 al 2011, ottenendo in entrambe le stagioni la qualificazione alla UEFA Europa League e disputando la fase a gironi della competizione europea e la finale della Coppa Italia 2010/2011.

Delio Rossi verrà presentato dal Presidente Rino Foschi oggi alle 18.00 presso la sala stampa del Tenente Onorato".

PALERMO - "Se ho firmato? Ne parliamo più tardi. In conferenza stampa si parlerà di tutto. Con Foschi ho parlato ed è tutto a posto. Al momento non posso dire nulla, dopo parleremo". Queste le dichiarazioni di Delio Rossi all'uscita dallo stadio Renzo Barbera dopo la firma che lo legherà al club rosanero per i prossimi due mesi. Pochi minuti dopo arriva il comunicato ufficiale del club di viale del Fante che annuncia l'ingaggio del nuovo allenatore: "