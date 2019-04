PALERMO - Delio Rossi è, per la terza volta in carriera, il "nuovo" allenatore del Palermo. La notizia era stata fatta girare nel pomeriggio di un martedì oscillante tra il recupero fisico dopo le fatiche (prettamente culinarie) della Pasquetta e quello psicologico per l'ennesima occasione sprecata dal Palermo al "Renzo Barbera" contro una cosiddetta piccola. Poi è diventata ancor più concreta con lo sbarco del tecnico nativo di Rimini all'aeroporto nella serata di ieri, in cui lo stesso Delio ha potuto riassaporare sia il calore della gente che quello climatico, decisamente fuori stagione. E poi è arrivato quel che serviva per affidare a questa notizia i crismi dell'ufficialità, ovvero il comunicato redatto dall'ufficio stampa del club di viale del Fante. Delio Rossi torna dunque a Palermo e lo fa in una situazione per lui inedita ma non del tutto, visti i trascorsi lontano dalla Sicilia.Lo fa ancora una volta da subentrato, come avvenne nell'autunno del 2009 quando sostituì Zenga e diciotto mesi dopo per riprendersi la panchina a lui strappata qualche settimana prima da Cosmi. Lo fa per restituire un po' di serenità alla piazza e soprattutto per far scoppiare nuovamente l'amore, che si è rivelato in pochissime occasioni nella stagione in corso e che potrebbe infiammarsi nuovamente grazie al ritorno di quello che, insieme a Guidolin, è senza dubbio il tecnico più amato tra quelli passati in città nell'era Zamparini. E lo fa per tentare un'impresa che avrebbe del clamoroso ma che è già riuscita a Delio Rossi, il quale prese il Bologna nel 2014/2015 a tre giornate dalla fine e lo portò in serie A, anche se dovette passare dalla porta di servizio rappresentata dai playoff. Ma almeno per il momento, l'unica cosa che sembra contare nella piazza di Palermo è il ritorno di un tecnico capace di farsi amare per il gioco espresso dalla squadra e per il trasporto emotivo manifestato ogni domenica.Anche perchè, in questi otto anni trascorsi da quella magica seppur amara finale di coppa Italia, le cose in casa Palermo sono andate in lento ma costante declino. In primis con quella annata iniziata con la diaspora dei migliori, da Pastore a Sirigu, da Nocerino a Balzaretti, e con la composizione di una rosa imbastita in fretta e furia per disputare un preliminare sulla carta facile ma culminato con l'eliminazione per mano dei modesti svizzeri del Thun. Tutti, alla fine di quella stagione iniziata con Pioli e finita con Mutti ma con l'intermezzo firmato Devis Mangia, speravano che quell'annata sarebbe stata un passaggio a vuoto. Invece, il campionato successivo fu anche peggiore: Sannino, Gasperini e Malesani a susseguirsi in panchina, l'avvento temporaneo di Lo Monaco, tanti giocatori arrivati e partiti ma soprattutto l'addio alla serie A dopo nove anni e il grande rammarico che le cose potevano andare decisamente meglio con una gestione più oculata.Da lì in poi, nonostante l'immediata risalita e il transito di veri e propri campioni come Paulo Dybala e Franco Vazquez, le cose sono andate ulteriormente a peggiorare. La stagione e mezzo sotto la gestione di Iachini, arrivato per correggere gli errori di gioventù di Gattuso, può essere rivista come una "nuvola di Fantozzi al contrario", visto che è stato un periodo di luce in mezzo alla burrasca, e non viceversa come invece accadeva al ragioniere più amato del cinema italiano. Sono arrivate stagioni con nove cambi in panchina, annate con retrocessioni sancite quasi due mesi prima del termine naturale e campionati cadetti iniziati con ipotesi di trionfo ma conclusi con una pioggia di palloni in quel di Frosinone. E anche quest'anno il canovaccio appare uguale a quello di dodici mesi fa. Resta da capire se Delio Rossi sarà in grado di riportare la barca rosanero prima a galla e poi col vento in poppa verso la destinazione. Quasi a ristabilire quell'ordine divenuto caos dopo il suo addio del 2011.