PALERMO - Alla fine, otto anni dopo, sarà ancora una volta Delio Rossi a guidare il Palermo. E lo farà almeno per le ultime quattro giornate del campionato cadetto, un po' come avvenne nella stagione 2014/2015 quando subentrò a Diego Lopez - altro ex allenatore rosanero - sulla panchina del Bologna per le ultime tre giornate della regular season, chiuse con il piazzamento ai playoff poi vinto dai rossoblu felsinei dopo la finalissima disputata contro il Pescara. Il tecnico nativo di Rimini sbarcherà in serata, stando alle ultime indiscrezioni, nella serata odierna presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo, per poi raggiungere il capoluogo e incontrare nella mattinata di domani la squadra che fino a ieri sera era sotto la guida di Roberto Stellone, esonerato dopo il pareggio interno contro il Padova. Rossi avrà tre giorni di tempo per preparare la delicatissima trasferta di sabato pomeriggio all'Ardenza contro il Livorno di mister Breda e del grande ex Alessandro Diamanti.