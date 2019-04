A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello.

Allenatore: Roberto Stellone.

PADOVA: 1 Minelli, 16 Madonna, 20 Ravanelli, 3 Cherubin, 6 Ceccaroni (Trevisan 23'), 7 Pulzetti (cap.), 4 Serena, 11 Lollo, 10 Baraye, 27 Bonazzoli, 28 Capello.

A disposizione: 12 Favaro, 22 Merelli, 8 Calvano, 9 Mbakogu, 15 Broh, 17 Morganella, 18 Mazzocco, 23 Cappelletti, 31 Cocco.

Allenatore: Matteo Centurioni.

22' Moreo lanciato da Rajkovic aggancia splendidamente ma al momento di concludere sbaglia la misura.18' Conclusione di Pulzetti da fuori, palla che si spegne sul fondo.3' Filtrante di Trajkovski per Falletti che viene anticipato all'ultimo da Minelli.Batte il Palermo,Squadre in campo per il calcio d'inizio.Stellone sceglie il 4-4-2 con Trajkovski e Falletti dall'inizio alle spalle di Nestorovski e Moreo.Marcatori: Trajkovski 13', Pulzetti 14'.1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 20 Falletti, 35 Murawski, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.: Lorenzo Illuzzi (Molfetta).