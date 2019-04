in classifica non è mai stato così difficile. Per il Palermo di Roberto Stellone infatti la sfida di questa sera (diretta LiveSiciliaSport dalle 20:10) rappresenta la prima di cinque finali in cui i rosanero sono chiamati a non sbagliare nulla per non vanificare tutta la stagione. La corsa su Lecce e Brescia dunque riparte col match casalingo contro il Padova, club con cui quello di viale del Fante è gemellato, che stasera metterà da parte i convenevoli e proverà a strappare ai siciliani punti per credere ancora in un miracolo play out. Stellone ha fiutato la minaccia e ci tiene dunque a tenere alta la guardia dei suoi che dopo due vittorie importanti contro Hellas Verona e Benevento potrebbero sottovalutare l'avversario di turno.Il tecnico romano, inizialmente intenzionato a cambiare modulo passando al 4-2-4 o 4-4-2, resterà invece fermo sul 4-3-1-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite però con qualche cambio nei suoi interpreti. In difesa davanti a Brignoli torna Bellusci dalla squalifica e si affianca a Rajkovic mentre sulle fasce Rispoli contende una maglia a Salvi, dall'altra parte Aleesami sicuro di una maglia da titolare. A centrocampo c'è da sostituire lo squalificato Jajalo con Haas che prenderà con tutta probabilità il posto del bosniaco. In campo ai lati del giocatore di proprietà dell'Atalanta ci saranno Murawski e Fiordilino. Sulla linea di trequarti c'è posto solo per un elemento e Falletti sembra essere il prescelto per giocare alle spalle di Nestorovski e Moreo, con Puscas che si accomoderà ancora in panchina.Centurioni ha quasi tutti a disposizione e pensa di proporre un modulo a specchio. Davanti al portiere Minelli giocheranno i centrali Ravanelli e Cherubin mentre l'ex Morganella si prende la fascia destra con Trevisan dal lato opposto. A centrocampo Calvano coordina le operazioni con gli esperti Pulzetti e Lollo ai lati. L'obiettivo a lungo cercato nel mercato estivo da parte dei rosanero Clemenza infine giocherà alle spalle di Capello e del bomber Bonazzoli, autore di un gran gol nella sfida d'andata.Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Haas, Fiordilino; Falletti; Moreo, Nestorovski. All. StelloneMinelli; Morganella, Ravanelli, Cherubin, Trevisan; Pulzetti, Calvano, Lollo; Clemenza; Bonazzoli, Capello. All. CenturioniLorenzo Illuzzi di Molfetta.