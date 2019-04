PALERMO - ancora attesa per il Palermo. La trattativa con York Capital è definita sotto tutti gli aspetti, ma l’ufficialità potrebbe slittare di qualche giorno. Tra le parti non è sorto nessun tipo di problema e il rallentamento sarebbe legato ad alcune limature contrattuali da limare. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia i legali di ambo le parti sarebbero in continuo contatto tramite Pec.Tutta la documentazione attinente all’affare sarebbe già stata consegnata e questa fase si sarebbe già conclusa con esito positivo. L’intesa prevede un preliminare di acquisto, per poi firmare successivamente l’acquisizione delle quote alla cifra simbolica di 10 euro. Le firme potrebbero non arrivare nemmeno nella giornata di oggi, rinviando il tutto a dopo Pasqua.“Oggi è previsto un ulteriore confronto tra le parti, sempre per via telematica (finora non si è mai tenuto un summit e non è detto che possa esservene qualcuno in programma), aspettando un «via libera» unanime per siglare il preliminare. Ancora una volta, per il Palermo, si prospettano giorni cruciali verso il cambio di proprietà - conclude il quotidiano -. Salvo accelerate in queste ore, però, l’affare rischia di dover attendere il passaggio delle festività“.