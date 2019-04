contro l'Hellas Verona per non perdere il treno promozione diretta. Lì davanti infatti le prime due corrono con il Lecce che ha già vinto il suo match contro il Carpi e ha agganciato il Brescia in testa alla classifica. Il Palermo di Roberto Stellone dovrà dunque rispondere nel difficile match contro il Benevento, che spera anch'essa nella promozione diretta trovandosi a quota 50 punti a sole tre lunghezze dai rosanero. Servirà dunque continuità, come ha ha ammesso il tecnico rosanero nella conferenza stampa di presentazione, nel match in programma questa sera (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10) in cui i siciliani si presentano con lo stesso modulo che ha battuto l'Hellas ma con qualche elemento diverso.Si riparte dal 4-3-1-2 che vedrà però l'assenza di Bellusci squalificato per l'espulsione rimediata contro l'Hellas. In difesa dunque ballottaggio fra Pirrello e Szyminski per giocare al fianco di Rajkovic mentre i terzini saranno Rispoli e Aleesami, anche se Mazzotta potrebbe prendere il posto del norvegese. A centrocampo non riposano le mezzali Murawski e Haas che giocheranno ai lati di Jajalo. Novità sulla trequarti con Falletti che tornerà titolare dopo qualche turno di assenza e farà rifiatare Trajkovski. Il sudamericano giocherà alle spalle delle due punte che saranno Nestorovski e Puscas, anche se Moreo può strappare una maglia da titolare al rumeno.Il tecnico Bucchi, reduce con i suoi da un importante successo contro il Perugia, punta anche sul 4-3-1-2 con la difesa composta da Antei e Caldirola come centrali e Maggio e Improta come terzini. A centrocampo la mente sarà l'ex di turno Violas con Del Pinto e Bandinelli mezzali. In attacco Coda e Armenteros supportarti sulla linea della trequarti da Ricci.Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Improta; Del Pinto, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros.Brignoli; Rispoli, Szyminski, Rajkovic, Aleesami (Mazzotta); Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Nestorovski.Davide Ghersini di Genova.