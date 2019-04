A disp: 22 Gori, 3 Letizia, 7 Di Chiara, 8 Tello, 13 Tuia, 14 Volta, 17 Buonaiuto, 18 Gyamfi, 19 Insigne, 29 Asencio, 34 Crisetig, 36 Vokic.

All: Cristian Bucchi.

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 10 Trajkovski, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello.

All: Roberto Stellone.

15' Assedio Benevento che prima con Coda va vicino al gol, bravo Brignoli a deviare, e poi con Ricci che si vede deviare il proprio tiro dallo stesso Coda.13' Improta mette in difficoltà Brignoli che è costretto a mettere in corner.11' Uscita azzardata di Brignoli su Coda che devia di testa ma Aleesami spazza l'area.7' Conclusione di Jajalo, Montipò deve respingere di pugno e Haas sulla ribattuta non riesce a correggere in porta.6' Ricci prova a calciare da fuori per sorprendere Brignoli ma la conclusione è sbagliata.5' Murawski cerca Moreo in attacco, palla troppo profonda.Batte il Benevento,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.IL TABELLINO12 Montipò, 11 Maggio (cap.), 5 Antei, 35 Caldirola, 16 Improta, 4 Del Pinto, 10 Viola, 25 Bandinelli, 27 Ricci, 9 Coda, 33 Armenteros.1 Brignoli, 14 Salvi, 24 Szyminski, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 20 Falletti, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.Davide Ghersini (Genova).