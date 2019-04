PALERMO - Domani alle ore 21 il Palermo tornerà in campo per sfidare al “Vigorito” il Benevento. Match che può dare uno sprint ai rosanero nella lotta alla promozione diretta, dall’altra parte i sanno hanno l’intenzione di accorciare la classifica per poi sperare in un passo falso delle avversarie alla corsa alla A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del i siciliani, Roberto Stellone ha parlato così: “Il Benevento è una squadra forte che insieme a noi e il Verona ad inizio anno erano candidate alla promozione diretta. Vengono da una vittoria importante, giocano in casa e hanno un allenatore bravo. Hanno un buon gioco e buone individualità. Vogliamo giocarcela ad armi pari pensando che possiamo batterli. Queste partite spesso sono decise dagli episodi, dobbiamo fare una prestazione importante dal punto di vista della determinazione. Lì ci sarà un ambiente particolare e se vai con un pizzico di concentrazione in meno rischi, ma sono convinto che risponderemo in maniera positiva”.“È una partita aperta a tutti i risultati - ha proseguito Stellone -. Loro sperano di vincere per cercare di avvicinarsi alla vetta. Noi non dobbiamo pensare di avere due risultati su tre. A livello di classifica e di entusiasmo può dire molto. Vincere questa partita per noi può valere tanto”.L’allenatore rosanero si è poi soffermato sulla probabile formazione: “Falletti? Sta bene. I ragazzi in questo momento devono mettere da parte le presenze, oggi conta il noi. Se c’è qualcuno che storce il naso ad una non presenza da titolare pagherà le conseguenze, ma fin qui non è mai accaduto. Da migliorare c’è sempre. Oggi stiamo bene e veniamo da una bella vittoria ma sappiamo bene che se cali un attimo puoi ritrovarti di nuovo in difficoltà. Serve una prova da squadra da parte di tutti quelli che partiranno”.Infine Stellone ha detto la sua sulla settimana che hanno attraversato i rosanero: “Ci siamo allenati bene e con entusiasmo, ma siamo consapevoli che ancora non abbiamo fatto niente. Mancano ancora diverse partite. Problemi societari? Li abbiamo avuti tutta la stagione, ma il periodo difficile è passato. Fallimento? Adesso c’e molta tranquillità, siamo concentrati sulla partita. I risultati danno entusiasmo, ma la vittoria è ormai passata. Se non diamo continuità al risultato ottenuto la scorsa settimana sarà servito a poco”.