in casa rosanero e preparativi che ormai fervono per il trasferimento della squadra in Campania in vista della terza gara decisiva per le sorti del campionato degli uomini di Stellone. Il tecnico rosanero questa settimana ha avuto a disposizione tutta la rosa (tranne l'infortunato Chochev e lo squalificato Bellusci) dunque ha potuto provare diversi moduli ed uomini nei ruoli chiave della sua formazione e conoscendo il valore del prossimo avversario ha preparato il miglior schieramento possibile con elementi pronti dal punto di vista fisico, uno di questi è sicuramente George Puscas. La punta rumena, che conosce bene il Benevento ed il 'Vigorito' per averci giocato per una stagione intera in serie B e per metà annata in massima serie, dopo la panchina contro l'Hellas Verona scalpita per un posto da titolare con Stellone che dovrebbe accontentarlo.nonostante l'ottima prestazione contro gli scaligeri condita anche da un assist decisivo per Nestorovski, ha dato tantissimo durante il match di lunedì scorso e quindi il tecnico romano dovrebbe concedergli un turno di riposo o al massimo uno spezzone nel finale della sfida in programma domani sera alle 21. Stellone si aspetta molto dunque dall'apporto in termini di reti che Puscas potrà dare giocando al fianco di Nestorovski con il macedone che vive un momento magico con quattro reti segnate nelle ultime quattro gare (non considerando il match di Pescara saltato per squalifica, ndr). Puscas invece è a secco di gol dalla sfida interna contro il Carpi e dunque non vede l'ora di ritrovare la via del gol proprio contro la sua ex squadra., di quello che sarà molto probabilmente un 4-3-1-2 è la presenza in difesa di uno fra Szyminski e Pirrello per prendere il posto di Bellusci e giocare al fianco di Rajkovic mentre sulle fasce Rispoli e Aleesami sono al momento confermati così come a centrocampo Jajalo con Murawski e Haas mezzali. La novità sarà infine la presenza di Falletti sulla linea della trequarti con il sudamericano che darà un turno di riposo a Trajkovski dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dalla sfida casalinga contro il Carpi.