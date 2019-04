PALERMO - Rino Foschi torna a scoprire le carte e a parlare di York Capital come della società in pole position per accaparrarsi il Palermo. Il presidente del club di viale del Fante, intervistato dai colleghi di Radio Onda Libera, ha fatto capire che c'è la volontà di investire da parte della società americana dal fatturato miliardario: "York Capital vuole investire in questa realtà importante - ha dichiarato Foschi - . Vedere una nuova proprietà forte e salire in Serie A sarebbe il colpo più grosso della mia carriera. Io lo spero. Il passaggio di proprietà lo confermo quando le cose saranno fatte. Ci stiamo lavorando e non è semplice concludere tutto in tempi brevi. Il club è appetibile. Abbiamo superato delle difficoltà incredibili, riusciremo a dare una stabilità societaria. Palermo è bellissima e complicatissima. La città è affascinante e adesso anche nervosa, che non ti fa dormire perché la tifoseria è delusa e vorrebbe certezze. Un’esperienza del genere esalta".